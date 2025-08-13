"القاتل الصامت".. أعراض لسرطان المعدة يظنها كثيرون مجرد عسر هضم

كتبت- نرمين ضيف الله:

يعرف سرطان المعدة بكونه "القاتل الصامت"؛ لأنه غالبًا ما يبدأ بأعراض غير واضحة، تشبه كثيرًا اضطرابات الهضم العادية، مثل الحموضة أو الانتفاخ.

وهذا التشابه يؤخّر اكتشاف المرض حتى تتطوّر الحالة، ما يؤثر بشدة على مجرى العلاج.

نسلط الضوء على العلامات الخفية التي يجب ألا يُسمح لنا بتجاهلها.

حرقة المعدة أو عسر الهضم المستمر

يشعر البعض بحرقان في أعلى معدته بعد الوجبات، وهو ما يُعزى غالبًا إلى ارتجاع المريء أو اضطراب بسيط في الهضم.

لكن استمرار هذه الأعراض لأكثر من بضعة أسابيع، دون تحسن بالأدوية الشائعة، يمكن أن يَعني وجود ورم في المعدة.

الشعور بالامتلاء بعد أكل قليل

بعد تناول وجبة خفيفة، يشعر المريض بالشبع المفاجئ أو الانتفاخ، الأمر الذي يمكن تفسيره بأنه مشكلة في الهضم أو النفخة، لكن هذا الإحساس يمكن أن يكشف وجود أورام تمنع المعدة من استقبال الطعام بشكل طبيعي.

فقدان الشهية وفقدان الوزن الغامض

إذا شعرت بانخفاض الرغبة في الطعام أو فقدت وزنك دون قصد، يجب ألا تُستهان بهذه العلامات، حتى لو كان الماضي يشير لانضباط في نمطك الغذائي.

هذان العرضان من أولى علامات انحدار الحالة ووصول السرطان لمرحلة متقدمة.

ألم أو انزعاج في الجزء العلوي من البطن، فيما يشكو كثيرون من ألم معتدل في البطن العلوي يُعزى غالبًا إلى عسر الهضم، لكن استمراره أو الشعور بـ"مغص معدي" لا يختفي حتى بعد تعديل النظام الغذائي، قد يُشير إلى نمو ورم.

الغثيان أو التقيؤ

يحدث شعور بالغثيان أو قيء خفيف من حين لآخر، وهذا شائع في اضطرابات المعدة.

ولكن تكراره أو تحول القيء إلى مصحوب بدم أو لون يشبه القهوة المحمصة هو مؤشر قوي لوجود نزيف داخلي ناجم عن الورم.

براز داكن أو يحوي دم

هذا العرض ناتج عن نزيف داخلي في المعدة، واللون الداكن يدل على أن الدم قضى وقتًا في الجهاز الهضمي قبل الخروج، وهو علامة لا يجب تجاهلها، حتى لو ظهرت مرة واحدة

