أعراض مقلقة لفيروس الصين الجديد "تشيكونغونيا"

12:00 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

فيروس شيكونغونيا

كشف الطبيب الروسي المتخصص في علم الفيروسات، فيكتور زويف، أن أبرز أعراض الحمى الفيروسية الجديدة "تشيكونغونيا" تتمثل في ألم حاد جداً بالمفاصل.

وبحسب صحيفة "أرغومينتي أي فاكتي"، أوضح زويف أن اسم الفيروس مشتق من كلمة صينية تعني "الانحناء"، وذلك لأن شدة الألم في المفاصل تجعل المصاب ينحني فعلياً نتيجة معاناته.

وخلال فترة الحضانة، قد ترتفع درجة حرارة المصاب إلى 40 درجة مئوية، ويعاني من آلام حادة في المفاصل مع احتمال ظهور طفح جلدي على الجلد.

وأكد الطبيب أن المرض نادراً ما يكون مميتاً، لكنه يشكل خطراً أكبر على الفئات الضعيفة مثل كبار السن والنساء الحوامل.

يُذكر أن هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" أعلنت في بداية أغسطس أنها تتابع عن كثب تقارير تفشي الحمى في مقاطعة غوانغدونغ بالصين، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات واردة إلى روسيا حتى الآن، مع استمرار احتمالية الخطر.

تشيكونغونيا فيروس فيروس الصين
