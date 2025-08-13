أضرار محتملة للرجال عندد شرب النعناع.. تعرف عليها

يعتبر النعناع من أكثر النباتات المحببة بفضل رائحته المنعشة وتأثيره المهدئ، كما يزرعه كثيرون في حدائقهم ونوافذ منازلهم للاستفادة من خصائصه الصحية العديدة.

وفقا لموقع gazeta.ru، يوضح الدكتور جورجي سوسليانوك، الأستاذ المشارك في قسم التكنولوجيا الحيوية والتركيب العضوي الحيوي، أن النعناع غني بمركبات غذائية مهمة مثل الكاروتينات، مجموعة فيتامين ب، فيتامين ج، إلى جانب معادن أساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد.

كما يحتوي على أحماض أمينية مهمة كالتربتوفان والليسين، ومطهر طبيعي يعرف بحمض روزمارينيك.

يمتاز النعناع بخصائص مضادة للالتهابات ومنشطة للصفراء، بالإضافة إلى دوره في تحسين الدورة الدموية وإمداد الأنسجة بالدم.

ويشير الدكتور سوسليانوك إلى أن محتوى النعناع من المنثول يساهم في كبح الشهية، عبر تحفيز إفراز الإندورفين، وهو هرمون يساعد على تنظيم المزاج والشعور بالشبع، مما يجعله خيارا مناسبا لمن يرغبون في إنقاص الوزن.

لكن، على الرغم من هذه الفوائد، هناك بعض التحذيرات الهامة. ينصح بعدم تناول النعناع للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم أو الدوالي، نظرا لأن النعناع قد يفاقم هذه الحالات.

كما يجب الحذر من تناول مشروب النعناع للذين يعانون من عدم تحمل المنثول، وللسائقين لأنه قد يسبب النعاس والكسل، مما يؤثر سلبا على التركيز والانتباه أثناء القيادة.

كما أظهرت الدراسات أن الاستخدام المنتظم للنعناع عند الرجال قد ينعكس سلبا على الصحة الجنسية، حيث يؤثر على التوازن الهرموني ويقلل من إنتاج هرمون التستوستيرون، وبالتالي يخفف الرغبة الجنسية.

لذا، لمن يعانون من موانع أو آثار جانبية عند تناول النعناع، ينصح باستبداله بنبات البلسم الليموني، الذي يوفر فوائد مشابهة دون تلك الأعراض.