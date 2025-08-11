فوائد عصير البطيخ للبشرة والقلب

عصير البطيخ مشروب مغذٍّ ومرطب، غني بالعناصر الغذائية الأساسية، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، ما يساعد على الحفاظ على السوائل في الجسم، وتحسين أداء التمارين الرياضية، والحفاظ على صحة عضلة القلب.

وبحسب تقرير لـ "فري ويل هيلث"، يوفر عصير البطيخ 5 فوائد أساسية، هي:

الترطيب

يساعدك البطيخ على زيادة كمية الماء التي تتناولها: فأكثر من 90% من الفاكهة عبارة عن ماء. سواء كنت تتناول البطيخ أو تشرب عصيره، فإنه يعزز ترطيب جسمك.

وتوضح ألكسندرا روزنستوك، أخصائية التغذية في كلية طب وايل كورنيل بنيويورك: "يحتوي كوب واحد من البطيخ المُقطّع إلى مكعبات على 139 مليلتراً من الماء".

وهذا أحد أسباب أهميته خلال الصيف، خاصة إذا أمضيت وقتاً في الخارج.

يُوفر الإلكتروليتات

يُعد عصير البطيخ مصدراً ممتازاً للإلكتروليتات، بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم. وهي معادن ضرورية للتوازن الكهربي داخل الجسم، والتي يفقدها الجسم مع العرق.

كما تلعب الإلكتروليتات دوراً في العديد من عمليات الجسم، مثل انقباض العضلات وعمل الدماغ.

يُعزز العناصر الغذائية الأساسية

يحتوي عصير البطيخ على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك يومياً، والتي تُشكّل نظاماً غذائياً متوازناً ومتكاملًا.

وتوضح روزنستوك: "يحتوي عصير البطيخ على فيتامين أ، وفيتامين سي واللوتين، وحمض الفوليك، وغيرها".

يساعد على خفض ضغط الدم

يوجد حمض أميني يُسمى السيترولين أيضاً في عصير البطيخ، وهو من العناصر التي توفر فائدة أخرى للقلب من خلال تحكمه في ضغط الدم، من خلال زيادة توافر أكسيد النيتريك.

وعندما ينخفض التوافر الحيوي لأكسيد النيتريك، قد يكون الشخص أكثر عرضة لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين، ومقاومة الأنسولين.

فوائد صحية أخرى للقلب والبشرة

يوجد حمض أميني آخر يُسمى الأرجينين أيضًا في عصير البطيخ، وهو عنصر "يساعد على تحسين تدفق الدم، بحسب روزنستوك.

وقد أظهرت الأبحاث أن حمض الأرجينين (L-arginine) قد يكون مفيداً لمن لديهم ارتفاع في ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، وأمراض القلب، ومقاومة الأنسولين، والسكري من النوع 2.

كما يحتوي عصير البطيخ أيضاً على الليكوبين وبيتا كاروتين، وكلاهما من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى فيتامين سي.

ويعمل الليكوبين كواقي للبشرة ضد أشعة الشمس الضارة.