كتب – سيد متولي

داء السكري، ومقاومة الأنسولين، والكبد الدهني، حالات متشابهة تصيب ملايين الأشخاص حول العالم (وكلها ناجمة عن نفس المصدر)، مع ذلك، في حين أن بعض حالات داء السكري مزمنة وغير قابلة للشفاء (كما هو الحال في داء السكري من النوع الأول)، إلا أن الخبر السار هو أن التغييرات الأساسية في نمط حياتك يمكن أن تقلل من هذه الحالات، أو حتى تعالجها.

بالطبع، يجب عليك الاستمرار في تناول أدويتك المعتادة أيضًا، ولكن اتباع هذه النصائح الخمسة سيفيدك كثيرًا على المدى الطويل، بحب موقع هيلث.

الصيام بين الوجبات

يستطيع جسمك إعادة ضبط نفسه عند الحفاظ على فترات طويلة بين وجباتك دون تناول الطعام، يبدأ الجسم بالاستفادة من الدهون كمصدر للطاقة خلال فترات الصيام، بدلاً من الاعتماد على السكريات الغذائية عند القيام بذلك، تنخفض مستويات السكر في الدم، ما يفيد في علاج مقاومة الأنسولين وعلاج داء السكري من النوع الثاني.

سبب نجاحه:

يكتسب جسمك قدرة أفضل على معالجة السكر خلال فترات الصيام.

يساعد هذا النهج على تقليل نسبة الدهون في الجسم والحفاظ على صحة القلب.

تُظهر تقنيات الصيام المتقطع القائمة على الأبحاث فوائدها من خلال نمط الصيام المتقطع (١٦/٨)، والذي يتطلب فترة صيام لمدة 16 ساعة تليها فترة تناول طعام لمدة 8 ساعات، إذا لم يكن الصيام المتقطع مناسبًا، فالتزم بثلاث وجبات يوميًا، وتجنب تناول أي وجبات خفيفة بينها، استشر طبيبك دائمًا قبل البدء بأي خطة صيام، خاصةً إذا كنت تتناول أدوية.

قم بجولة قصيرة بعد كل وجبة

المشي السريع بعد تناول الطعام لمدة دقيقتين إلى عشر دقائق يُوفر فوائد كبيرة لضبط مستوى السكر في الدم، يُنشّط المشي خلايا العضلات لامتصاص فائض السكر في الدم، ما يُحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

ماذا يقول العلم؟

تنخفض مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى تركيزات الأنسولين، عند المشي لمدة دقيقتين بعد الوجبات، تُحسّن ممارسة المشي بعد الوجبات عملية الهضم وتُحسّن المزاج وتُفيد صحة القلب.

تمشَّ بهدوء في منزلك أو مكتبك مباشرةً بعد تناول الإفطار والغداء والعشاء، سيشعر جسمك بزيادة في الطاقة ونقص في الوزن بعد اتباع هذه العادة.

تحرك كل ساعة

يؤثر الجلوس لفترات طويلة سلبًا على عمليات الأيض لديك، وكذلك على وظائف الكبد، اضبط تنبيهات دورية لأخذ فترات راحة قصيرة للمشي خلال كل ساعة من يوم عملك.

الفوائد:

حركة الجسم المنتظمة على مدار كل ساعة تُحسّن ضبط سكر الدم، وتُعزز في الوقت نفسه حساسية الأنسولين.

يُعزز المشي المنتظم صحة القلب، ويُخفض مستويات الكوليسترول، ويحمي عظامك.

المشي البسيط في مكانك، إلى جانب حركات التمدد أو المشي القصير في الممرات، طرق فعالة لبدء يومك.

ابدأ يومك بالماء الدافئ واللوز وبذور اليقطين

يجب أن يكون أول إجراء بعد الاستيقاظ هو شرب الماء الدافئ، والذي يبدأ عملية الهضم لديك، يجب عليك إضافة جزء كبير من اللوز مع بذور اليقطين إلى وجبة الإفطار الخاصة بك لمزيد من القيمة الغذائية.

لماذا اللوز وبذور اليقطين؟

يحتوي اللوز على الألياف إلى جانب البروتين الصحي والدهون المفيدة التي تساعد في إدارة نسبة السكر في الدم مع توفير الشبع.

تحتوي بذور اليقطين على عناصر غذائية أساسية مثل المغنيسيوم والزنك والبروتين ومضادات الأكسدة، والتي تفيد وظيفة الأنسولين وصحة الكبد بالإضافة إلى حماية الجهاز المناعي.

تناول بذور اليقطين يساعد في خفض كل من مستويات الكوليسترول وضغط الدم، تتضمن الخطوة الأولى نقع اللوز أثناء الليل قبل تناوله في الصباح مع الماء الدافئ، يمكنك تضمين بذور اليقطين في طبق الإفطار الخاص بك، أو تناولها بشكل مستقل.

إضافة الخضروات إلى وجباتك

تضمين مجموعة متنوعة من الخضراوات في كل وجبة من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لمكافحة داء السكري ومقاومة الأنسولين ودهون الكبد، الخضراوات مثل السبانخ والبروكلي والكرنب والجزر والفاصوليا والخضراوات الورقية غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن.

تساعد الألياف على إبطاء سرعة دخول السكر إلى الدم، ما يُبقي مستوياته تحت السيطرة، الخضراوات منخفضة السعرات الحرارية، لكنها غنية بالعناصر الغذائية التي تُحسن حساسية الأنسولين، وتقلل الالتهابات، وتعزز صحة الكبد، كما يساعد تناول المزيد من الخضراوات على التحكم في الوزن وخفض الكوليسترول، حاول ملء نصف طبقك بالخضراوات الملونة، مع حصة صغيرة من الكربوهيدرات، وكمية كافية من البروتين للحصول على أفضل النتائج.

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