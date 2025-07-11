تقوي قلبك.. فاكهة تحميك من السكتة الدماغية ومرض السكري

كتبت- أسماء مرسي:

الموز، حليفا قويا لصحة القلب والشرايين، بفضل تركيبته الغذائية الغنية، بعيدا عن كونه مجرد فاكهة لذيذة، يمتلك قدرة فائقة على حماية قلبك والحفاظ عليه سليما.

كيف يساعد الموز على تعزيز صحة القلب ومنع تصلب الشرايين؟

الموز كنزا لصحة القلب والشرايين، بفضل احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو معدن حيوي ينظم ضغط الدم بشكل فعال، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

بالإضافة إلى ذلك، كونه مصدرا ممتازا لـالألياف الغذائية القابلة للذوبان، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) عن طريق الارتباط به وإخراجه من الجسم، هذا بدوره يمنع تراكم اللويحات في الشرايين، ما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يحتوي أيضا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل الكاروتينات والأنثوسيانين، بالإضافة إلى فيتامين C، هذه المركبات القوية تخفف من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، ما يمنع تصلب الشرايين ويُحسن وظيفة بطانة الأوعية الدموية.

كما يتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض، ما يعني أنه يوفر إطلاقا ثابتا للطاقة دون التسبب في ارتفاعات مفاجئة في سكر الدم، وهو أمر حيوي لصحة القلب، خاصة لمرضى السكري أو المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات قلبية وعائية، وفقا لموقع "health".

فوائد أخرى للموز

بالإضافة إلى فوائده للقلب، يوفر الموز مجموعة من الفوائد الصحية:

صحة الجهاز الهضمي.

الوقاية من تقلصات العضلات.

علاج فقر الدم والأنيميا.

تقليل خطر الإصابة بقرحة المعدة.

تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

إنقاص الوزن.

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