تخفض ضغط الدم المرتفع.. 5 أطعمة تناولها أسبوعيا

كتب – سيد متولي

يؤثر ارتفاع ضغط الدم، أو فرط ضغط الدم، على العديد من الأشخاص حول العالم، وفي حين يحتاج العديد من الأشخاص إلى أدوية للسيطرة على هذه الحالة، فإن تناول أطعمة معينة بانتظام يمكن أن يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم - دون الحاجة إلى وصفة طبية.

وكشف موقع eatingwell، عن أفضل الأطعمة الخافضة لضغط الدم التي يُمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي الأسبوعي.

الموز

الموز غني بالعناصر الغذائية المفيدة لتحسين ضغط الدم، فهو مصدر جيد للبوتاسيوم، الذي يساعد على خفض ضغط الدم عن طريق تقليل الضغط على جدران الأوعية الدموية الناتج عن الإفراط في تناول الصوديوم.

على الرغم من أن معظمنا يستهلك الكثير من الصوديوم، إلا أن قلة منا يحصلون على ما يكفي من البوتاسيوم، وهنا يأتي دور الموز. توفر موزة متوسطة الحجم حوالي 420 مليجرامًا من البوتاسيوم، أي ما يعادل 9% من القيمة اليومية.

يوفر الموز أيضًا الألياف، التي تساعد على خفض ضغط الدم عن طريق إنتاج مركبات تُسمى الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، والتي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

ومع ذلك، وكما هو الحال مع البوتاسيوم، لا يستهلك معظمنا ما يكفي من الألياف، فموزة واحدة متوسطة الحجم تُوفر 3 جرامات من الألياف بسهولة، أي ما يُعادل 11% تقريبًا من القيمة اليومية البالغة 28 جرامًا.

البنجر

تحتوي هذه الخضراوات الأرجوانية الداكنة على نترات غذائية، وهي مركبات يحولها جسمك إلى أكسيد النيتريك الذي يخفض ضغط الدم، فهو يوفر لك 442 ملج من البوتاسيوم لكل كوب (9% من القيمة اليومية)، لذا، أضف بعضًا منه إلى سلطتك، أو إذا كنت ترغب في المزيد من القوة لخفض ضغط الدم، اسكب كوبًا من عصير البنجر.

فول الصويا

أطعمة الصويا، مثل فول الصويا الأخضر، فعّالة في خفض ضغط الدم، تناول أطعمة الصويا يُمكن أن يُخفّض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بشكلٍ ملحوظ.

إذا كنت تتساءل عن سر فعالية فول الصويا الأخضر، فقد يكمن الجواب في كثافته الغذائية، يحتوي كوب واحد من فول الصويا الأخضر المقشر على 8 جرامات من الألياف، أي أكثر من ربع احتياجاتك اليومية، كما يحتوي على 14% من القيمة اليومية للبوتاسيوم، بالإضافة إلى معادن أخرى تخفض ضغط الدم مثل المغنيسيوم والكالسيوم.

الفستق

تناول الفستق بانتظام يساعد في خفض ضغط الدم، أحد أسباب ذلك هو الألياف الموجودة فيه، توفر كل أونصة من الفستق 3 جرامات من الألياف، وهي عنصر غذائي يُعززه نظام داش الغذائي، إذا لم تسمع عن هذا النظام من قبل، فهو نظام غذائي يُخفض ضغط الدم، وهو مدعوم بعقود من الأبحاث.

بالإضافة إلى الألياف، يحتوي الفستق أيضًا على مزيج قوي من البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم ومضادات الأكسدة والبروتين النباتي الذي يساعد على خفض ضغط الدم.

البطاطس

البطاطس غنية بالعناصر الغذائية وتعد مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، بما أن البوتاسيوم يعمل مع الصوديوم على تنظيم ضغط الدم، فإن زيادة تناول البوتاسيوم تُعدّ استراتيجية أخرى للمساعدة في تحسين ضغط الدم.

حبة بطاطس متوسطة الحجم تحتوي على 952 ملج من البوتاسيوم، أي ما يعادل 20% من احتياجاتك اليومية، وأكثر من ضعف الكمية التي تحصل عليها من موزة متوسطة الحجم.

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