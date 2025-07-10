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فاكهة لا مثيل لها.. كنز غذائي يدعم المناعة ويحارب الأمراض المزمنة

01:30 م الخميس 10 يوليه 2025

تعبيرية

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كتبت- شيماء مرسي

الشمام فاكهة صيفية تتميز بطعمها الحلو والمنعش، لكنها ليست مجرد فاكهة لذيذة تروي العطش في أيام الصيف الحارة؛ بل هي أيضا كنز حقيقي من الفوائد الصحية لجسمك.

وكشف موقع "هيلث لاين" الطبي فوائد تناول الشمام للمناعة والكوليسترول والضغط.

الشمام والمناعة

يحتوي الشمام على فيتامين سي، مما يسهم في تقوية المناعة وحماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة الضارة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

الشمام والضغط

الشمام غني بالبوتاسيوم، مما يساعد على تنظيم ضغط الدم واسترخاء عضلات الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

الشمام والكوليسترول

الشمام يساعد على التحكم في مستويات الكوليسترول، وذلك بفضل محتواه من الألياف ومضادات الأكسدة وبعض المركبات الأخرى.

فوائد أخرى لـ الشمام

-حماية العينين من التلف.

-الوقاية من السكتات الدماغية.

-تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

-ترطيب الجسم.

-إنتاج الكولاجين.

-يساعد في إدارة الوزن.

-تقليل الالتهابات المزمنة في الجسم.

-تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء.

-محاربة العدوى.

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