كيف تحمي النظارة الشمسية عينيك من الحساسية؟

أشارت طبيبة العيون الروسية آنا سولوفي إلى أن ارتداء النظارات الشمسية وسيلة فعّالة للوقاية من التهاب الملتحمة التحسسي، فهي تعمل كحاجز ميكانيكي يمنع وصول حبوب اللقاح ومسببات الحساسية الأخرى إلى العينين.

أسباب التهاب العين التحسسي

أوضحت أن الأسباب الرئيسية لالتهاب العيون التحسسي تشمل: حبوب اللقاح، الغبار، ووبر الحيوانات، كما يمكن أن تنجم الحساسية عن مكونات مستحضرات التجميل، المواد الكيميائية المنزلية، أو الاستخدام غير السليم للعدسات اللاصقة ومحاليلها، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

نصائح لحماية العينين من الحساسية

للوقاية من حساسية العين، تنصح الطبيبة بما يلي:

ارتداء النظارات الشمسية في الخارج، لتشكيل حاجز ميكانيكي ضد حبوب اللقاح.

تجنب ملامسة مسببات الحساسية خاصة في الصباح والطقس العاصف حيث يرتفع تركيز حبوب اللقاح.

غسل العينين باستخدام محلول ملحي أو الدموع الاصطناعية لإزالة مسببات الحساسية.

الامتناع عن فرك العينين، لأن ذلك قد يزيد من الالتهاب.

استشارة الطبيب في حال كانت الأعراض شديدة، لاختيار القطرات المناسبة المضادة للحساسية أو للالتهاب.

أعراض ومضاعفات التهاب الملتحمة التحسسي

يصاحب التهاب الملتحمة التحسسي أعراض مثل: احمرار العينين، الحكة، سيلان الدموع، الإحساس بالحرقة، والشعور بوجود جسم غريب في العين.

هذه الأعراض ليست مزعجة فقط، بل قد تصبح مزمنة، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة مثل تلف القرنية وضعف الرؤية.

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