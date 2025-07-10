5 عادات بسيطة قد تساعد على منع تراكم الدهون في الكبد

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض العادات البسيطة أن تساعد على منع تراكم الدهون في الكبد، وبالتالي تجنب مرض الكبد الدهني - سواءً الكحولي أو غير الكحولي.

ما هو مرض الكبد الدهني غير الكحولي ؟

اضطراب يتميز بتراكم الدهون الزائدة في الكبد، ولا علاقة له بتناول كميات كبيرة من الكحول، يرتبط هذا المرض غالبًا بالسمنة، وداء السكري من النوع الثاني، ومتلازمة التمثيل الغذائي، ويشمل مجموعة من الحالات، بدءًا من تراكم الدهون البسيط وصولًا إلى الالتهاب والتليف الأكثر حدة .

وبحسب هيلث، إليك 5 عادات بسيطة مدعومة بالأبحاث تساعد على منع تراكم الدهون في الكبد، ما يعزز الطاقة، ويحسن الصحة الأيضية، ويحميك من المضاعفات المحتملة مثل الالتهاب أو التليف أو تليف الكبد.

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا وكاملًا

يُعدّ اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الكاملة - الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والبروتينات قليلة الدهون والدهون الصحية مثل زيت الزيتون - أساسًا للوقاية من الكبد الدهني، تُظهر دراسة مدعومة من جامعة هارفارد وتجارب سريرية أن الأنظمة الغذائية المتوسطية تُخفّض دهون الكبد بشكل ملحوظ - بما يصل إلى ضعف ما تُخفّضه الأنظمة الغذائية الصحية التقليدية.

أهمية ذلك: تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والدهون الصحية والبروتينات الخالية من الدهون يدعم وظائف الكبد بتقليل الالتهابات وتخزين الدهون، في المقابل، تُعزز الأطعمة المصنعة الغنية بالسكريات المضافة والدهون المشبعة والمتحولة مقاومة الأنسولين، ما يدفع الدهون إلى الكبد.

البقاء نشيطًا

التمارين الهوائية إضافة إلى تمارين المقاومة النشاط البدني ركيزة أساسية لصحة الكبد، حتى دون خسارة كبيرة في الوزن، احرص على ممارسة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا من التمارين الهوائية متوسطة الشدة (مثل المشي السريع، وركوب الدراجات، والسباحة)، بالإضافة إلى جلستين من تمارين المقاومة، كلاهما يُقلل دهون الكبد، ويُعزز حساسية الأنسولين، ويُقلل الدهون الحشوية.

أهمية ذلك: يعمل النشاط البدني على تعزيز حساسية الأنسولين، ويساعد على حرق الدهون، ويقلل من الدهون الكبدية - حتى بدون فقدان كبير للوزن.

اشرب كميات كبيرة من الماء والمشروبات المفيدة للكبد (قلل من تناول السكريات المضافة، وخاصة الفركتوز)

تناول كميات كبيرة من السكريات المضافة - وخاصةً شراب الذرة عالي الفركتوز - يزيد دهون الكبد بشكل مباشر، بغض النظر عن إجمالي السعرات الحرارية.

تجنب المشروبات المحلاة بالسكر (العصائر، المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة)، واقرأ ملصقاتها بحثًا عن السكريات المخفية، ولكن تبقى الفواكه الكاملة غير المعالجة بديلاً أفضل وغنيًا بالألياف، من ناحية أخرى، يدعم الترطيب عملية إزالة السموم من الكبد وتحسين عملية الأيض بشكل عام.

أهمية ذلك: يُعزز الترطيب الكافي عملية إزالة السموم من الكبد ووظائفه الأيضية، بعض المشروبات، مثل القهوة والشاي الأخضر وعصير البنجر، غنية بمضادات الأكسدة وتدعم صحة الكبد.

إعطاء الأولوية للنوم الجيد وإدارة التوتر

أهمية ذلك: قلة النوم (أقل من 7 ساعات ليلاً) والتوتر المزمن يرفعان مستوى الكورتيزول، ما يعزز مقاومة الأنسولين وتخزين الدهون في الكبد.

يمكن أن تساعد أنماط النوم المنتظمة، واتباع روتين الاسترخاء، وممارسات تخفيف التوتر مثل التأمل أو اليوجا في تخفيف التوتر الأيضي وتراكم دهون الكبد.

اعتمد روتين وقت النوم، وقلل من تناول الكافيين، وقم بإيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية لدعم التنظيم الأيضي.

استخدم تقنيات الاسترخاء: مثل اليوجا والتأمل والتنفس العميق أو كتابة المذكرات، ما يخفض مستوى الكورتيزول ويقلل من خطر تسلل الدهون.

مراقبة الصحة بانتظام

لماذا هذا مهم: غالبًا ما يبدأ الكبد الدهني بصمت؛ وغالبًا ما يكون دون أعراض في المراحل المبكرة، ولكن الفحص الاستباقي يمكّن من الكشف المبكر عنه وعلاجه.

تتبع الوزن ومحيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم: إن فقدان 5-10% من وزن الجسم يقلل من دهون الكبد؛ وحتى 7-10% يمكن أن يعكس الالتهاب والتليف.

فحص علامات الدم: إنزيمات الكبد، الجلوكوز، الدهون - النتائج غير الطبيعية تستدعي التدخل الغذائي أو العلاجي.

استخدم التصوير عند التوصية بذلك: الموجات فوق الصوتية، أو التصوير بالرنين المغناطيسي، أو التصوير بالرنين المغناطيسي للكشف المبكر عن الدهون في الأنسجة الضامة قبل حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه.

إدارة الأمراض المصاحبة: حافظ على مستوى السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول تحت السيطرة لتخفيف العبء على الكبد.

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