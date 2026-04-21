إعلان

"أبو ريدة": لا وساطة في تذاكر المونديال.. "والأهلي له ضهر"

كتب : نشأت حمدي

06:23 م 21/04/2026

هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن التعامل مع ملف تذاكر كأس العالم يتم وفق ضوابط قانونية صارمة، ولا مجال فيه لأي اجتهادات أو وساطات.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مجاهد: "لو منحنا تذاكر المونديال لشركات السياحة هنتحول للنيابة على طول.. ملناش دعوة بالأهلي، له ضهر".

وأوضح أبوريدة، أن الاتحاد يلتزم بالشفافية الكاملة في جميع قراراته، ولا يفرق بين نادٍ وآخر، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو حماية المنظومة الكروية في مصر وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف، بعيدًا عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية، مع استمرار الدعم الكامل للمنتخبات الوطنية في مختلف الاستحقاقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هاني أبوريدة اتحاد الكرة كأس العالم مجلس النواب الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

