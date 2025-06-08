تسخين اللحم بهذه الطريقة يعرض حياتك للخطر.. احترس

كتبت- شيماء مرسي

اللحوم من الأطعمة الشهيرة على سفرة عيد الأضحى، وبالرغم من فوائدها الغذائية المتعددة، إلا أن تسخينها أكثر من مرة قد يحمل مخاطر صحية غير متوقعة.

أضرار تسخين اللحم أكثر من مرة:

التسمم الغذائي

عندما يبرد الطعام المطبوخ تبدأ البكتيريا في التكاثر بسرعة في درجة حرارة الغرفة، وإذا لم يتم تسخين اللحم إلى درجة حرارة كافية لقتل هذه البكتيريا مرة أخرى فقد تبقى حية وتتسبب في الإصابة بالتسمم الغذائي والقيء والغثيان والإسهال وآلام المعدة، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

تغيير في تركيب البروتينات والدهون

إعادة تسخين اللحوم يمكن أن يغير من تركيب المواد البروتينية الموجودة فيها، وهذا يجعلها صعبة الهضم ويزيد العبء على الجهاز الهضمي.

فقدان العناصر الغذائية

إعادة التسخين أكثر من مرة قد تؤدي إلى فقدان بعض العناصر الغذائية الموجودة في اللحوم، حيث أن بعض الفيتامينات والمعادن الموجودة بها قد تتعرض للتلف أو التحلل.

تغير الطعم

التسخين المتكرر قد يؤدي إلى جفاف اللحم اللحم وتغيير الملمس والنكهة.