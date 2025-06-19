تضبط مستويات السكر في الدم.. 5 أطعمة تخفف تأثير حرارة الصيف

كتب – سيد متولي

في فصل الصيف، يبحث الأشخاص عن أفضل الأطعمة التي تحارب ارتفاع درجات الحرارة، في ظل تأثيرها على الصحة بشكل عام، ومستويات سكر الدم وحساسية الأنسولين بشكل خاص.

وبحسب موقع هيلث، يمكن لبعض الأطعمة أن تعمل على تخفف تأثير حرارة الصيف وضبط مستويات السكر في الدم، وهي:

الخيار

الخيار يمنح جسمك الترطيب الذي يحتاجه، كما أنه منخفض الكربوهيدرات، لذلك فهو مثالي لضبط سكر الدم، إذ يحتوي على الماء والألياف ومركبات تحسن مقاومة الأنسولين.

القرع

القرع يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم بفضل مؤشره الجلايسيمي المنخفض، كما يعمل على الترطيب، ويمكن تناوله في شكل عصير أو شوربة.

النعناع

النعناع ينعش الجسم ويساعد على ضبط مستويات السكر في الدم، مع دعم نشاط الأنسولين.

التوت

التوت غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف بشكل طبيعي، ما يساعد على ضبط سكر الدم، بفضل مؤشره الجلايسيمي المنخفض.

البطيخ

البطيخ غني بالماء والليكوبين، وهو مضاد للأكسدة يفيد صحة القلب، ويمكن تناول كميات صغيرة منه مع البروتين أو الدهون الصحية لموازنة مستويات السكر في الدم.

خبيرة تكشف حقيقة فيديو مسابقة "ملكة جمال المتحولين العرب 2025"

بعد صبر طويل.. السعادة في الطريق لمواليد 3 أبراج قريبا

ليس مجرد وزن زائد.. حسام موافي يكشف سر الإصابة بالسمنة

6 أعراض تنذرك بالتهابات في جدار المعدة.. احذر

3 أعراض تخبرك بأن جسمك يعاني من نقص الحديد