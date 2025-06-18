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حسام موافي يحذر من ظهور هذه العلامة أثناء التبول.. انذار خطر

02:00 م الأربعاء 18 يونيو 2025

الدكتور حسام موافي

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كتبت- شيماء مرسي

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الشعور بحرقان أثناء التبول هو عرض طبي يستدعي التوجه الفوري للطبيب فورا.

وأكد موافي خلال برنامجه ربي زدني علما المذاع عبر فضائية صدى البلد أن تجاهل هذا العرض قد يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة.

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني: "الشعور بالحرقان عند التبول قد يكون علامة على الإصابة بالتهاب في الكلى والمثانة والحالب، ووصفه بأنه المرض الخسيس".

وتابع حسام: "السبب الرئيسي وراء الإهمال وعدم استشارة الطبيب فورا هو سرعة اختفاء العرض".

وأشار: "في كثير من الأحيان لا يستمر حرقان البول سوى لبضعة أيام، مما يجعله يبدو كعرض عابر لا يستدعي استشارة الطبيب".

ولفت: "بالرغم من أن حرقة البول قد تختفي سريعا، إلا أن زوال هذا العرض لا يعني بالضرورة أن المسالك البولية قد تعافت تماما من الالتهاب".

وقال موافي: "يمكن أن يكون اختفاء الألم مجرد هدوء مؤقت للأعراض، بينما يبقى الالتهاب موجود وقد يتفاقم إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح".

وأضاف: "يمكن علاج التهاب المسالك البولية من خلال تناول جرعات من المضادات الحيوية تحت استشارة الطبيب".

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