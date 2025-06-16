يتجاهلها كثيرون.. علامات لأمراض القلب قد تكون قاتلة

كتب – سيد متولي

أمراض القلب والأوعية الدموية سبب رئيسي للوفاة، ومع ذلك، يمكن تحسين نتائج العديد من هذه الحالات بشكل ملحوظ مع الكشف المبكر عن الأعراض.

وبحسب صحيفة إكسبريس، فعندما يفكر معظم الناس في مشاكل القلب، يتبادر إلى أذهانهم ألم في الصدر أو انهيار مفاجئ، لكن العلامات المبكرة لتدهور صحة القلب قد تكون خفية بشكل مفاجئ، مثل التعب وضيق التنفس وتورم الكاحلين، وبالتالي قد يُغفل عنها بسهولة.

وهناك العديد من المؤشرات الأقل شهرةً لأمراض القلب، والتي إذا تم اكتشافها مبكرًا بما يكفي، يمكن أن تساعد الناس على اتخاذ إجراءات فورية، إليك الأعراض التي يجب الانتباه إليها.

تورم الكاحلين

قد يكون تورم الكاحلين أو القدمين علامة خفية، لكنها مهمة، على ضعف صحة القلب، فعندما لا يضخ القلب الدم بكفاءة كما ينبغي، قد يتسبب ذلك في احتباس الدم في مناطق أخرى من الجسم، ما قد يؤدي إلى تراكم السوائل، وهي حالة تُعرف بالوذمة.

مع أن التورم قد ينتج أيضًا عن الوقوف لفترات طويلة أو مشاكل صحية أخرى، إلا أن التورم المستمر أو غير المبرر، وخاصةً عند اقترانه بضيق التنفس أو التعب، قد يشير إلى قصور القلب أو مشاكل في الدورة الدموية، إذا استمر التورم أو تفاقم مع مرور الوقت، فمن المهم استشارة الطبيب.

ألم المعدة

غالبًا ما يُنظر إلى ألم المعدة على أنه عسر هضم أو مشكلة هضمية، ولكنه قد يكون أحيانًا علامة على ضعف صحة القلب، مع ذلك، نظرًا لأن هذه الأعراض قد تحاكي مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة، فغالبًا ما يتم تجاهلها.

إذا كان ألم المعدة مستمرًا، أو يحدث مع بذل مجهود، أو يصاحبه ضيق في التنفس، أو تعب، أو تعرق، فمن المهم طلب المشورة الطبية لاستبعاد المخاوف الأكثر خطورة.

التعرق المفرط

قد يكون التعرق المفرط أو غير المبرر، خاصةً عندما لا يكون ناتجًا عن حرارة أو نشاط بدني، علامة تحذير مبكرة لمشاكل في القلب، اطلب العناية الطبية العاجلة إذا بدأت تشعر بالحرارة والرطوبة، بالإضافة إلى آلام في الصدر.

ألم الساق والذراع

يمكن أن يكون ألم الساق أو تقلصاتها علامة على مرض الشريان المحيطي (PAD) - وهي حالة ناجمة عن تضيق أو انسداد الأوعية الدموية في الساقين، هذا النوع من الألم، المعروف باسم العرج أو العرج المتقطع، هو طريقة جسمك للإشارة إلى انخفاض تدفق الدم إلى العضلات.

قد يُعرّضك مرض الشرايين المحيطية لخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية أو السكتة الدماغية، إذا كنت تعاني من ألم أو تشنجات مستمرة في الساق أثناء ممارسة النشاط البدني، فمن المهم استشارة طبيب لإجراء تقييم إضافي.

قد يكون ألم الذراع علامة تحذيرية رئيسية للنوبة القلبية، وقد تشعر كما لو أن الألم ينتشر من صدرك إلى ذراعيك، قد يصاحب هذا الشعور أعراض أخرى مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس، إذا شعرت بألم غير مبرر في الذراع مصحوبًا بهذه الأعراض، فمن المهم طلب المساعدة الطبية فورًا.

التعب

التعب المستمر، وخاصة عندما لا يُفسر بقلة النوم أو الإجهاد المفرط، يمكن أن يكون علامة تحذير مبكرة على ضعف صحة القلب، عندما لا يضخ القلب الدم بكفاءة، يصل دم أقل غنيًا بالأكسجين إلى العضلات والأنسجة، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب أو الضعف المستمر.

يمكن ملاحظة ذلك بشكل خاص خلال الأنشطة اليومية التي كانت تُعتبر سهلة في السابق، مثل صعود السلالم أو المشي لمسافات قصيرة، إذا كنت تشعر بإرهاق غير طبيعي أو تعاني من انخفاض في الطاقة بشكل منتظم، فقد يكون الوقت قد حان للتفكير في إجراء فحص لصحة القلب.

خفقان القلب وارتفاع ضغط الدم

رغم أن الخفقان المتكرر أو الشديد قد يكون غير ضار في بعض الأحيان، إلا أنه قد يشير إلى وجود مشاكل قلبية كامنة، كما يمكن أن يكون الخفقان علامة على عدم انتظام ضربات القلب، والذي قد يكون ناجمًا عن حالة كامنة.

ويُعد الرجفان الأذيني أحد أكثر اضطرابات نظم القلب شيوعًا، وقد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، من المهم الانتباه لهذه الأحاسيس، خاصةً إذا كانت مصحوبة بدوار أو ألم في الصدر أو ضيق في التنفس، وطلب المشورة الطبية لضمان إدارة صحة القلب بشكل سليم.