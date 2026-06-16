الجوافة من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، إذ قد تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه.

فيما يلي، الفوائد الصحية لتناول الجوافة، وفقا لموقع "verywellhealth".

كيف يعزز تناول الجوافة المناعة؟

تُعرف الجوافة بأنها من أغنى المصادر الطبيعية بفيتامين "سي"، إذ تحتوي على كميات تفوق العديد من الفواكه الأخرى، ويسهم هذا الفيتامين في دعم كفاءة الجهاز المناعي من خلال تعزيز عمل الخلايا المناعية المختلفة، ما يساعد الجسم على مقاومة العدوى والأمراض والحفاظ على الصحة العامة.

الجوافة وصحة الجهاز الهضمي

تحتوي أيضا على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل فرص الإصابة بالإمساك، كما تعمل هذه الألياف كمصدر غذائي للبكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يسهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي والحفاظ على توازن الميكروبيوم المعوي، إضافة إلى خصائصها المضادة لبعض أنواع البكتيريا الضارة.

فوائد الجوافة لصحة القلب

قد تلعب الجوافة دورا مهما في تعزيز صحة القلب بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة. كما يساهم البوتاسيوم والألياف القابلة للذوبان في دعم وظائف القلب وتحسين صحة الأوعية الدموية.

العلاقة بين الجوافة وضبط مستويات السكر

تتميز الجوافة بمؤشر جلايسيمي منخفض، ما يعني أنها لا تسبب ارتفاعا سريعا في مستويات السكر بالدم، كما تساعد الألياف الموجودة بها على إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم، وهو ما يسهم في الحفاظ على استقرار مستويات السكر ويمنح الشعور بالشبع لفترات أطول.

فوائد الجوافة لإنقاص الوزن

الجوافة قد تكون خيارا مناسبا للراغبين في فقدان الوزن، إذ تعمل الألياف الغذائية على زيادة الإحساس بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الطعام بكميات كبيرة، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية، ما يجعلها وجبة خفيفة صحية يمكن تناولها دون القلق من زيادة السعرات اليومية.

تأثير الجوافة على البشرة

تحتوي أيضا على نسبة عالية من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من التأثيرات الضارة للجذور الحرة، فضلا عن إبطاء علامات التقدم في العمر وتقليل ظهور التجاعيد، وتتميز أيضا باحتوائها على مركبات نباتية ذات خصائص مضادة للالتهابات تدعم نضارة البشرة وصحتها.

تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

كونها غنية بمركبات قد تمتلك خصائص مضادة للسرطان، من بينها البوليفينولات وفيتامين "سي" والليكوبين ومضادات أكسدة أخرى، لذا قد يسهم استهلاكها في حماية الخلايا من التلف، وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

اقرأ أيضا:

هل تناول عصير الجوافة يكافح فقر الدم لدى النساء؟

كنز في كوب واحد.. 5 فوائد مذهلة لعصير الجوافة لصحة الجسم

هل تعرف ماذا تفعل الجوافة بجسمك يوميًا؟ 5 فوائد مذهلة لصحتك