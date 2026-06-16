المغنيسيوم من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم للقيام بالعديد من الوظائف الحيوية، إذ يؤدي دورا مهما في تنظيم ضغط الدم، ودعم انتظام ضربات القلب، وتحسين عمليات التمثيل الغذائي.

وعلى الرغم من أن معظم الأشخاص يحصلون على احتياجاتهم اليومية من خلال النظام الغذائي، فإن انخفاض مستوياته قد يؤثر سلبا على صحة القلب.

المغنيسيوم ودوره في تنظيم ضغط الدم

وفقا لموقع "verywellhealth"، يؤدي المغنيسيوم دورا مهما في دعم صحة الأوعية الدموية والحفاظ على مرونتها واسترخائها، ما قد يساعد على تنظيم مستويات ضغط الدم وتعزيز كفاءة الدورة الدموية.

وهذا المعدن من العناصر الأساسية التي تسهم في تنظيم انقباض العضلات واسترخائها، بما في ذلك عضلة القلب وجدران الأوعية الدموية.

وقد يساعد الحصول على كميات كافية من المغنيسيوم على خفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاعه.

كما تبرز أهمية المغنيسيوم لدى المصابين بمرض السكري أو مقاومة الإنسولين أو بعض أمراض القلب، نظرا لدوره في دعم وظائف القلب والأوعية الدموية والحفاظ على التوازن الطبيعي للجسم.

دور المغنيسيوم في صحة التمثيل الغذائي والكوليسترول

يرتبط الحصول على كميات كافية من المغنيسيوم بانخفاض خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من الحالات الصحية التي قد تزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكري.

كما أن المغنيسيوم قد يسهم في تحسين مستويات الكوليسترول، إضافة إلى دوره في دعم العمليات الأيضية المختلفة والحفاظ على الصحة العامة للجسم.

تأثير المغنيسيوم على وظائف القلب ونبضاته

يؤدي المغنيسيوم دورا مهما في تنظيم الإشارات الكهربائية التي تتحكم في انقباض عضلة القلب وانتظام ضرباته، كونه أحد العناصر الأساسية ضمن مجموعة الإلكتروليتات في الجسم.

كما يعمل المغنيسيوم على تنظيم كمية الكالسيوم التي تدخل إلى خلايا القلب، ما يسهم في الحفاظ على معدل ضربات القلب وإيقاعه الطبيعي، وقد يؤدي انخفاض مستوياته إلى زيادة خطر الإصابة بخفقان القلب أو اضطرابات النظم القلبية.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا صاحب خفقان القلب أعراض مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس أو الإغماء أو تسارع ضربات القلب بشكل مستمر، يجب الذهاب للطبيب المختص فورا، لأن هذه الأعراض قد تشير إلى مشكلات صحية تحتاج إلى علاج.

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