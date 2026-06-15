ممارسة تمارين التأمل لبضع دقائق فقط يؤدي قد تحدث تغييرات ملحوظة في نشاط الدماغ بعد 7 دقائق فقط من التأمل.

كشف الدكتور بالاشوندار سوبرامانيام أستاذ التخدير في كلية الطب بجامعة هارفارد، يساعد ممارسة التأمل في منح الدماغ استراحة من الضوضاء المستمرة.

ما المقصود بتأمل "مراقبة التنفس" وكيف يمارس؟

أوضح أن هناك العديد من أساليب التأمل المختلفة، مشيرا إلى تقنية تعرف باسم "مراقبة التنفس"، وهي إحدى ممارسات تأمل التركيز والانتباه.

وتعتمد هذه الطريقة على الجلوس بهدوء وتوجيه التركيز نحو عملية التنفس، أو السماح للأفكار بالمرور بحرية دون محاولة السيطرة عليها، مما يساعد على تعزيز الهدوء الذهني وتحسين التركيز، وفقا لـ "cnn".

وأضاف أن التأمل قد يسهم في تقليل القلق والتحكم في التوتر وتسكين الألم ، وتحسين جودة النوم إلى جانب فوائد صحية أخرى.

وكشفت دراسة أجراها باحثون من الطب بجامعة هارفارد أن التغيرات في موجات الدماغ قد تؤدي دورا مهما في تحقيق هذه الفوائد، وأن بضع دقائق فقط كافية لتهدئة الدماغ.

ما الذي يحدث في دماغ الشخص أثناء التأمل؟

شملت الدراسة 103 بالغين طلب منهم التأمل بينما تمت مراقبة نشاط دماغهم باستخدام تخطيط كهربية الدماغ أو اختبار EEG، وهي أداة تقيس الأنماط الكهربائية في الدماغ من خلال أجهزة استشعار توضع على فروة الرأس.

وأظهرت نتائج الدراسة أن فحوصات تخطيط الدماغ الكهربائي رصدت تغيرات واضحة في أنماط موجات الدماغ بعد دقائق قليلة فقط من بدء ممارسة التأمل، ما يشير إلى أن الدماغ يستجيب لهذه التمارين الذهنية بسرعة ملحوظة.

كما لاحظ الباحثون ارتفاع في موجات الدماغ المرتبطة بالاسترخاء والتركيز (موجات ثيتا، وثيتا-ألفا، وألفا، وبيتا-1)، بينما رصدت انخفاض في موجات دلتا وجاما-1، مما يشير إلى انخفاض النعاس وتشتت الذهن.

وأيضا يعزز التأمل "موجات جاما"، وهو نوع من إيقاع الدماغ السريع الذي يرتبط بزيادة الوعي، لكن وجدت الدراسة انخفاض جزء من نشاط جاما بالفعل مع استمرار الناس في التأمل.

وأوضح سوبرامانيام أن تنشيط موجات الدماغ من نوعي "ألفا" و"ثيتا"، أو عملهما معا في الوقت نفسه، يرتبط بزيادة التركيز الداخلي وتعزيز الوعي بالذات. كما أن ارتفاع نشاط هذه الموجات يرتبط بالشعور بالهدوء والاسترخاء وتحفيز التفكير الإبداعي وتحسين القدرة على الابتكار.

الدماغ يعيد توزيع الموارد

التأمل قد يغير موجات الدماغ، فعندما ينتقل الشخص من شرود الذهن العادي إلى ممارسة متعمدة مثل الوعي بالتنفس أو اللطف والمحبة يعيد الدماغ توجيه موارده نحو الانتباه، وتنظيم المشاعر، وأحيانا العمليات المتعلقة بالذاكرة، وهذه تغييرات في حالة الدماغ.

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