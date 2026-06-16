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كيف يؤثر تناول المشمش على الجسم؟

كتب : أسماء مرسي

04:00 ص 16/06/2026

المشمش

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المشمش من الفواكه الصيفية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، والتي قد تمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية، فهو لا يقتصر على مذاقه اللذيذ فحسب، بل يسهم في دعم وظائف الجسم المختلفة بفضل احتوائه على مجموعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة.

القيمة الغذائية للمشمش

وفقا لموقع "health"، المشمش مصدرا جيدا للفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل فيتامين أ، وفيتامين ج، والبوتاسيوم، والألياف الغذائية، وتؤدي هذه العناصر الغذائية أدوارا مهمة في الحفاظ على الصحة العامة.

المشمش وصحة العين

يسهم استهلاكه أيضا في الحفاظ على صحة العين والوقاية من التنكس البقعي المرتبط بالعمر، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ والبيتا كاروتين.

دور المشمش في تحسين الهضم

تعزز الألياف الغذائية الموجودة به صحة الجهاز الهضمي من خلال الوقاية من الإمساك ودعم حركة الأمعاء المنتظمة، كما تسهم هذه الألياف في تعزيز الشعور بالشبع، ما يساعد على التخلص من الوزن الزائد بصورة ملحوظة.

هل يحتوي المشمش على خصائص مضادة للأكسدة؟

يحتوي على مضادات الأكسدة، مثل فيتامين ج والمغذيات النباتية، التي تساعد على تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم، كما أنه غني بالفلافونويدات، وهي نوع من مضادات الأكسدة البوليفينولية التي ثبت أنها تحمي من أمراض مثل السكري وأمراض القلب.

فوائد المشمش للبشرة

فيتامين أ الموجود به ضروريا للحفاظ على صحة البشرة، حيث يدعم نمو الخلايا وتجديدها وإنتاج الكولاجين، ما يساعد على الحصول على بشرة نضرة ومشرقة.

تأثير المشمش على المناعة

يساعد مزيج فيتاميني أ و ج الموجودين في المشمش على دعم جهاز المناعة، إذ يؤدي هذان الفيتامينان دورا مهما في تعزيز دفاع الجسم ضد العدوى والأمراض.

المشمش وتعزيز صحة العظام

يحتوي أيضا على معادن مثل الكالسيوم والفوسفور، وهي عناصر أساسية للحفاظ على عظام قوية وصحية، ويعد الحصول على كمية كافية من الكالسيوم أمرا ضروريا للوقاية من هشاشة العظام والمشكلات المرتبطة بها.

المشمش ودوره في إنقاص الوزن

يمكن أن يساعد محتوى الألياف في المشمش على إدارة الوزن من خلال تعزيز الشعور بالشبع وتقليل إجمالي السعرات الحرارية المتناولة.

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