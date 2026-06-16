كشف خبراء من جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية أن طنين الأذن قد لا يكون عرضا بسيطا، بل قد يمثل إشارة مبكرة على فقدان حاسة السمع، تظهر أحيانا قبل ملاحظة مشكلة في القدرة على السمع.

طنين الأذن قد يكون إنذارا مبكرا لفقدان السمع

وفقا لصحيفة "جازيتا" الروسية، أوضح الباحثون أن الطنين من العلامات الشائعة التي قد تسبق تدهور السمع، حيث يعاني منه نحو 10% من البالغين، وترتفع النسبة مع التقدم في العمر، وفق بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتشير الإحصاءات إلى أن حوالي 13% من البالغين يعانون من صعوبات في السمع، بينما ترتفع النسبة إلى 27% بين من تجاوزوا سن 65 عاما، ما يعكس ارتباطا بين التقدم في العمر وتراجع القدرات السمعية.

كيف يحدث طنين الأذن؟

يرتبط الطنين بتلف الخلايا الشعرية داخل قوقعة الأذن، المسؤولة عن تحويل الصوت إلى إشارات عصبية، وعند تضررها، قد يفسر الدماغ غياب الإشارات بإنتاج أصوات وهمية مثل الرنين أو الصفير.

تأثير الضوضاء العالية على حاسة السمع

حذرت أخصائية الأنف والأذن والحنجرة جاكي برايس من التعرض لأصوات تتجاوز 85 ديسيبل، مثل الحفلات الصاخبة أو مواقع البناء، مشيرة إلى أن الاستماع للموسيقى بصوت مرتفع عبر السماعات قد يزيد من احتمالية تلف السمع.

هل يوجد علاج لطنين الأذن؟

حتى الآن لا يوجد علاج نهائي للطنين، إلا أن بعض الأساليب مثل إعادة تدريب الطنين والعلاج الصوتي قد تساعد في تخفيف الأعراض وتحسين جودة حياة المصابين.

نصائح للوقاية من طنين الأذن

يوصي بإجراء فحوصات دورية للسمع حتى دون وجود أعراض واضحة، ما قد يساعد على اكتشاف أي تغيرات مبكرا والحفاظ على صحة الأذن لأطول فترة ممكنة.

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