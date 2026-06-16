إعلان

كيف يؤثر طنين الأذن على حاسة السمع؟

كتب : أسماء مرسي

02:30 ص 16/06/2026

طنين الاذن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف خبراء من جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية أن طنين الأذن قد لا يكون عرضا بسيطا، بل قد يمثل إشارة مبكرة على فقدان حاسة السمع، تظهر أحيانا قبل ملاحظة مشكلة في القدرة على السمع.

طنين الأذن قد يكون إنذارا مبكرا لفقدان السمع

وفقا لصحيفة "جازيتا" الروسية، أوضح الباحثون أن الطنين من العلامات الشائعة التي قد تسبق تدهور السمع، حيث يعاني منه نحو 10% من البالغين، وترتفع النسبة مع التقدم في العمر، وفق بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتشير الإحصاءات إلى أن حوالي 13% من البالغين يعانون من صعوبات في السمع، بينما ترتفع النسبة إلى 27% بين من تجاوزوا سن 65 عاما، ما يعكس ارتباطا بين التقدم في العمر وتراجع القدرات السمعية.

كيف يحدث طنين الأذن؟

يرتبط الطنين بتلف الخلايا الشعرية داخل قوقعة الأذن، المسؤولة عن تحويل الصوت إلى إشارات عصبية، وعند تضررها، قد يفسر الدماغ غياب الإشارات بإنتاج أصوات وهمية مثل الرنين أو الصفير.

تأثير الضوضاء العالية على حاسة السمع

حذرت أخصائية الأنف والأذن والحنجرة جاكي برايس من التعرض لأصوات تتجاوز 85 ديسيبل، مثل الحفلات الصاخبة أو مواقع البناء، مشيرة إلى أن الاستماع للموسيقى بصوت مرتفع عبر السماعات قد يزيد من احتمالية تلف السمع.

هل يوجد علاج لطنين الأذن؟

حتى الآن لا يوجد علاج نهائي للطنين، إلا أن بعض الأساليب مثل إعادة تدريب الطنين والعلاج الصوتي قد تساعد في تخفيف الأعراض وتحسين جودة حياة المصابين.

نصائح للوقاية من طنين الأذن

يوصي بإجراء فحوصات دورية للسمع حتى دون وجود أعراض واضحة، ما قد يساعد على اكتشاف أي تغيرات مبكرا والحفاظ على صحة الأذن لأطول فترة ممكنة.

اقرأ أيضا:

احترس.. طنين الأذن يكشف عن مشكلات صحية خطيرة
سماع دقات قلبك في أذنك عرض خفي لأمراض خطيرة.. انتبه

4 أسباب غير متوقعة وراء طنين الأذن

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

طنين الأذن السمع موسيقى

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

إبراهيم عيسى: "نظام الخبائث" أثر على سوق البيض في مصر -(فيديو)
أخبار مصر

إبراهيم عيسى: "نظام الخبائث" أثر على سوق البيض في مصر -(فيديو)
قطع كهربا يكشف أغرب واقعة "سرقة" بالجيزة.. الضحية "سفير أوروبي" (تفاصيل)
حوادث وقضايا

قطع كهربا يكشف أغرب واقعة "سرقة" بالجيزة.. الضحية "سفير أوروبي" (تفاصيل)
أكسيوس: وكالة الاستخبارات الأمريكية تٌشكك في التزام إيران بالاتفاق
شئون عربية و دولية

أكسيوس: وكالة الاستخبارات الأمريكية تٌشكك في التزام إيران بالاتفاق
فيديو هدف إمام عاشور في مرمى بلجيكا بكأس العالم 2026
كأس العالم 2026

فيديو هدف إمام عاشور في مرمى بلجيكا بكأس العالم 2026
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 16-6: مفاجآت لهذا البرج.. وتحذير لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 16-6: مفاجآت لهذا البرج.. وتحذير لهؤلاء

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

إيران

إيران

- -

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان