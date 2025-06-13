هل قلبك في خطر؟.. 3 طرق منزلية تكشف انسداد الشرايين دون فحوصات

كتبت- شيماء مرسي

يحدث انسداد القلب عندما تنسد الشرايين التي تغذي القلب بالدم جزئيا أو كليا بسبب تراكم الكوليسترول، مما يؤدي إلى نوبة قلبية.

وبدون فحوصات دورية، قد يصعب اكتشاف أمراض القلب، وقد تكون النوبة القلبية المفاجئة قاتلة.

وبالرغم من أن فحوصات الدم وتخطيط كهربية القلب وتصوير الأوعية الدموية هي أفضل الطرق لتشخيص أمراض القلب، إلا أن هناك بعض العلامات التحذيرية التي يمكنك الانتباه إليها في المنزل.

وكشف موقع "تايمز أوف إنديا" 3 طرق تساعد على فحص انسداد القلب في المنزل بدون فحص الدم، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

ألم وضيق في الصدر

من أكثر علامات انسداد القلب شيوعا، وغالبا ما يكون هذا الألم أشبه بضغط أو عصر أو ثقل أو شريط مشدود حول الصدر.

ويحدث هذا الانزعاج عادة عندما لا يحصل القلب على كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين بسبب ضيق الشرايين.

وإذا لاحظت ألم أو ضيق في الصدر أثناء النشاط البدني أو الضغط النفسي ثم يتحسن عند الراحة، فهذه علامة تحذيرية على انسداد القلب.

ويطلق على هذا النوع من الألم اسم الذبحة الصدرية، وهو إشارة إلى أن قلبك يكافح للحصول على كمية كافية من الدم.

ألم ينتشر إلى الفك أو الذراع أو الرقبة

لا يقتصر ألم انسداد القلب دائما على الصدر، ففي بعض الأحيان، قد ينتشر الألم أو ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجزء العلوي من الجسم.

وتشمل المناطق الشائعة الفك (وخاصة أسفل الجانب الأيسر)، والذراع اليسرى، والرقبة، والكتف، والظهر، والجزء العلوي من المعدة.

ويحدث هذا الألم المنتشر لأن الأعصاب في هذه المناطق تشترك في مسارات مع القلب، فيفسر الدماغ إشارات الألم على أنها صادرة من هذه الأماكن.

ضيق في التنفس والتعب

عندما لا يحصل القلب على كمية كافية من الدم، لا يتمكن من ضخ الدم بكفاءة، مما قد يؤدي إلى ضيق التنفس.

وقد تشعر أيضا بتعب أو ضعف غير طبيعي، حتى مع ممارسة الأنشطة العادية، وتحدث هذه الأعراض بسبب عدم حصول عضلة القلب على ما يكفي من الأكسجين لتلبية احتياجات الجسم.

وإذا لاحظت هذه الأعراض مصحوبة بانزعاج في الصدر، فيجب استشارة الطبيب فورا.

الأسباب

عادة ما يحدث انسداد القلب نتيجة تراكم رواسب دهنية تسمى اللويحات داخل الشرايين التاجية.

وتضيق هذه اللويحات الشرايين، مما يقلل من تدفق الدم إلى عضلة القلب، وعندما لا تحصل عضلة القلب على كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين، يسبب ذلك ألم يعرف بالذبحة الصدرية يتحسن بالراحة، ومع ذلك، إذا تفاقم الانسداد نوبة قلبية وهي حالة طبية طارئة.

كلمة تحذير

أمراض القلب قد تتطور دون أن تشعر بأي أعراض على الإطلاق، وتُعرف هذه الحالة بمرض الشريان التاجي الصامت.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا شعرت بألم أو ضيق في الصدر يستمر لأكثر من بضع دقائق أو يختفي فجأة خاصة مع انتشار الألم إلى الفك أو الذراع أو الرقبة، فيجب استشارة الطبيب فورا، وتشمل العلامات الأخرى ما يلي:

ضيق مفاجئ في التنفس

العرق

الغثيان أو القيء

الدوار أو الدوخة

التعب الشديد

لذا فإن إجراء الفحوصات الدورية أمر مهم، خاصة إذا كان عمرك يزيد عن 40 عاما، ولديك تاريخ عائلي من أمراض القلب.

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