حزب الله يشن ضربات صاروخية على مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان



وكالات

شن حزب الله فجر الأحد سلسلة ضربات صاروخية على مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

في المقابل، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية ليلا غارات مكثفة على عدد من قرى الجنوب.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات صديقين وكفرا وعين بعال وباتوليه ووادي الحجير جنوب لبنان، بالإضافة إلى سلسلة من الغارات الجديدة التي بلغت ست غارات على بلدة كفرحتى في قضاء صيدا، في تصعيد ميداني يعكس تبادلا متواصلا للنيران بين الجانبين على طول الحدود الجنوبية للبنان.

من جهته، أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات لجنود وآليات في بلدة البياضة ومارون الراس، فضلا عن تجمعات في منطقة السدر وتلة غدماثا في بلدة عيناتا بصلية صاروخية، كما استهدف تجمعات قريبة من مستوطنة المالكية وثكنتها العسكرية بقصف صاروخي ومسيرات انقضاضية.

ويشهد لبنان توسعا خطيرا في الصراع الميداني على طول الجبهة الجنوبية مع إسرائيل، مع تبادل كثيف للهجمات الصاروخية والمدفعية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وسط غارات إسرائيلية مكثفة على بلدات جنوبية وضاحية بيروت الجنوبية وقطاعات في البقاع الغربي.

كان القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير جسور نهر الليطاني وعزل مناطق استراتيجية، وسقوط مئات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، في وقت تعلن فيه إسرائيل عن ضربات "عمقية" تهدف لاستهداف مقرات وبنية حزب الله، بينما يرد الحزب بسلسلة ضربات صاروخية ومسيرات على مواقع وتجمعات إسرائيلية في الجليل الأعلى ومستوطنات شمال إسرائيل، وفقا لروسيا اليوم.