حزب الله يشن ضربات صاروخية على مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

كتب : مصراوي

06:49 ص 05/04/2026

اشتباكات حزب الله وإسرائيل

وكالات

شن حزب الله فجر الأحد سلسلة ضربات صاروخية على مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

في المقابل، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية ليلا غارات مكثفة على عدد من قرى الجنوب.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات صديقين وكفرا وعين بعال وباتوليه ووادي الحجير جنوب لبنان، بالإضافة إلى سلسلة من الغارات الجديدة التي بلغت ست غارات على بلدة كفرحتى في قضاء صيدا، في تصعيد ميداني يعكس تبادلا متواصلا للنيران بين الجانبين على طول الحدود الجنوبية للبنان.

من جهته، أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات لجنود وآليات في بلدة البياضة ومارون الراس، فضلا عن تجمعات في منطقة السدر وتلة غدماثا في بلدة عيناتا بصلية صاروخية، كما استهدف تجمعات قريبة من مستوطنة المالكية وثكنتها العسكرية بقصف صاروخي ومسيرات انقضاضية.

ويشهد لبنان توسعا خطيرا في الصراع الميداني على طول الجبهة الجنوبية مع إسرائيل، مع تبادل كثيف للهجمات الصاروخية والمدفعية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وسط غارات إسرائيلية مكثفة على بلدات جنوبية وضاحية بيروت الجنوبية وقطاعات في البقاع الغربي.

كان القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير جسور نهر الليطاني وعزل مناطق استراتيجية، وسقوط مئات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، في وقت تعلن فيه إسرائيل عن ضربات "عمقية" تهدف لاستهداف مقرات وبنية حزب الله، بينما يرد الحزب بسلسلة ضربات صاروخية ومسيرات على مواقع وتجمعات إسرائيلية في الجليل الأعلى ومستوطنات شمال إسرائيل، وفقا لروسيا اليوم.

اشتباكات حزب الله وإسرائيل حزب الله إسرائيل جنوب لبنان لبنان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
حوادث وقضايا

كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة
أخبار مصر

قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين
أخبار البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة

أخبار

المزيد

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة