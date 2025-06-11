7 أعراض لـ ارتفاع الكوليسترول الضار.. قلبك في خطر

كتب – سيد متولي

ارتفاع الكوليسترول مشكلة صحية خفية لا تُلفت الانتباه عادةً، لكنها قد تُلحق ضررًا بالغًا بقلبك إذا تجاهلتها، والمشكلة: غالبًا ما تُلاحظ النساء علاماتٍ يسهل إغفالها أو الخلط بينها وبين شيءٍ آخر.

قد يبدو ارتفاع الكوليسترول أمرًا لا يقلق إلا كبار السن، لكن الحقيقة هي أنه مشكلة متنامية لدى جميع الفئات العمرية، فيعاني الملايين من ارتفاع مستويات الكوليسترول لديهم بشكل كبير، وغالبًا دون أن يدركوا ذلك، وهنا تكمن الصعوبة: لا تظهر أعراضه عادةً إلا بعد أن يُسبب حالة خطيرة، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

ويُعزى ذلك إلى حب الوجبات السريعة، ونمط الحياة الخامل، وضغوط الحياة، البرجر، والبطاطس المقلية، والمشروبات السكرية، وساعات الجلوس أمام الشاشات لا تُفيد القلب، تلعب الوراثة دورًا أيضًا، لكن نمط الحياة هو السبب الرئيسي.

الخبر السار؟ الأمر قابل للحل، ممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والدهون الصحية (مثل المكسرات والأفوكادو)، وتقليل تناول الدهون المشبعة، كلها عوامل تُحدث فرقًا كبيرًا.

الأدوية تُساعد أيضًا، لكن الوقاية خير من العلاج، لا تنتظر إشارة تحذير، اعرف أعراضك وابدأ بالاعتناء بقلبك مبكرًا، يُطلق على ارتفاع الكوليسترول اسم "القاتل الصامت" لسبب وجيه، فهو عادةً لا يُظهر أعراضًا واضحة، لكن جسمك يُرسل بعض الإشارات الدقيقة، وقد تلاحظها النساء بشكل مختلف أو يتجاهلنها ببساطة، بحسب تايمز أوف إنديا.

نتوءات صفراء حول عينيك (زانثيلاسما)

هل لديكِ بقع صغيرة، ناعمة، صفراء اللون على جفونكِ؟ هذه هي الزانثلازما - رواسب الكوليسترول تحت الجلد، قد تبدو عادية، لكنها قد تعني ارتفاع مستوى الكوليسترول لديكِ واحتمالية وجود خطر على قلبكِ، تعتقد الكثيرات أنها مجرد مشكلة تجميلية، لكنها تستحق الفحص.

التعب غير المبرر

هل تشعر بالإرهاق حتى بعد نوم جيد؟ ارتفاع الكوليسترول قد يسد شرايينك، ما يُبطئ تدفق الدم والأكسجين، ويتركك منهكًا، ولأن النساء غالبًا ما يُقمن بمهام كثيرة، فمن السهل إلقاء اللوم على التوتر أو جداول العمل المزدحمة في الإرهاق، لكن لا تتجاهل الأمر.

عدم الراحة أو ضيق الصدر

قد يكون الألم الخفيف أو الشعور بضيق في صدرك أثناء النشاط أكثر من مجرد إجهاد، قد يؤدي تضيق الشرايين الناتج عن تراكم الكوليسترول إلى حرمان قلبك من الدم.

غالبًا ما تشعر النساء بهذا الألم بشكل مختلف عن ألم الصدر "الساحق" الذي يشعر به الرجال، لذا قد يتم التغاضي عنه.

ضيق في التنفس

هل تشعرين بضيق في التنفس عند صعود السلالم أو القيام بأعمال منزلية خفيفة؟ قد يعني ذلك أن قلبك يعاني من ضيق في الشرايين، غالبًا ما تعتقد النساء أن الأمر مجرد قلق أو قلة لياقة بدنية، ولكنه قد يكون علامة تحذيرية.

برودة أو خدر اليدين والقدمين

إذا شعرتِ ببرودة أو خدر في يديكِ أو قدميكِ حتى في الطقس الدافئ، فقد يكون ضعف الدورة الدموية الناتج عن تراكم الكوليسترول هو السبب، تتجاهل العديد من النساء هذا الأمر كأمر طبيعي، لكن الأمر يستحق الفحص.

تغيرات جلدية غير عادية

إلى جانب النتوءات حول العينين، قد تشير البقع الصفراء على المرفقين أو الركبتين أو اليدين - والتي تُسمى "زانثوماس" - إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وكثيرًا ما يُخلط بين هذه الأعراض ومشاكل جلدية أخرى.

ألم الفك أو الرقبة أو الجزء العلوي من الظهر

قد يرتبط الألم في هذه البقع، وخاصةً المصحوب بانزعاج في الصدر، بمشاكل في القلب. ولأن هذه الآلام قد تشبه آلام العضلات أو مشاكل الهضم، فقد تتجاهلها النساء أو يعتقدن أنها ليست خطيرة.

لماذا تتجاهل النساء هذه العلامات في أغلب الأحيان؟

ببساطة، لا تعرف الكثير من النساء أعراض ارتفاع الكوليسترول أو مخاطره، يعتقد البعض أن أمراض القلب لن تُصيبهن - خاصةً إذا اتبعن نظامًا غذائيًا صحيًا أو لم يكن لديهن تاريخ عائلي - وهو أمر غير صحيح دائمًا.

إضافةً إلى ذلك، قد تكون أعراض القلب لدى النساء أكثر وضوحًا أو مختلفة عن أعراض الرجال، لذا يتم تجاهلها.

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، استشر طبيبك، الفحوصات الدورية وفحوصات الدم هي أفضل طريقة للكشف المبكر عن ارتفاع الكوليسترول والحفاظ على صحة قلبك.