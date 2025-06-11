4 فوائد لتناول الطعمية وهؤلاء الأشخاص ممنوعون منها.. لهذه الأسباب

الطعمية، أو الفلافل، هي إحدى الأكلات الشعبية الشهيرة في العديد من الدول العربية، وتعتمد في مكوناتها الأساسية على الفول أو الحمص المطحون مع الخضروات والتوابل.

ويقول الدكتور أحمد صلاح، رغم مذاقها اللذيذ وشعبيتها، إلا أن طريقة تحضيرها القلي العميق تجعلها مصدرًا للدهون، مما يستدعي الانتباه لفوائدها وأضرارها على فئات معينة

فوائد لتناول الطعمية في حال تحضيرها بطريقة صحية

مصدر غني بالبروتين النباتي

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، المكون الأساسي للطعمية هو الفول أو الحمص، وكلاهما من البقوليات الغنية بالبروتين النباتي الضروري لبناء وإصلاح الأنسجة والعضلات في الجسم.

غنية بالألياف الغذائية

وتابع من خلال تصريح لـمصراوي، تحتوي الطعمية على كمية جيدة من الألياف، والتي تساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، كما تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة

وأكد، تشتمل مكونات الطعمية (الفول، الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والشبت، البصل، الثوم، التوابل) على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، مثل فيتامينات B (خاصة B6 والفولات)، والحديد، والمغنيسيوم، والفسفور، والزنك، والبوتاسيوم.

تعزز صحة القلب (في حال التحضير الصحي)

البقوليات غنية بالدهون الصحية والألياف التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. ولكن هذه الفائدة تتعلق بالتحضير الصحي وليس بالقلي العميق.

وهؤلاء الأشخاص ممنوعون منها.. لهذه الأسباب

وأشار إلى أن طريقة تحضير الطعمية التقليدية (القلي في الزيت الغزير) تحولها إلى وجبة دسمة وغنية بالدهون والسعرات الحرارية، مما يجعلها غير مناسبة لبعض الأشخاص، وهم:

مرضى أنيميا الفول (نقص إنزيم G6PD):

الفول هو المكون الرئيسي للطعمية، وتناوله ممنوع تمامًا على هؤلاء المرضى، لأنه يسبب تكسر خلايا الدم الحمراء لديهم (انحلال الدم)، مما يؤدي إلى فقر دم حاد.

مرضى القولون العصبي والتهاب الأمعاء

وتابع، الطعمية، خاصة المقلية، تحتوي على كمية كبيرة من الألياف والدهون التي قد تزيد من تهيج القولون والأمعاء، تسبب أعراضًا مثل الانتفاخ، الغازات، التقلصات، الإسهال أو الإمساك لدى هؤلاء المرضى.

مرضى الكوليسترول وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

الدهون المتحولة والمشبعة

عند قلي الطعمية في الزيت الغزير، تمتص كميات كبيرة من الزيوت، وقد تتكون الدهون المتحولة (Trans Fats) إذا كان الزيت يُستخدم لمرات عديدة، وهي تزيد بشكل كبير من مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية في الدم، مما يضر بصحة القلب ويزيد خطر انسداد الشرايين.

الصوديوم

غالبًا ما تحتوي الطعمية الجاهزة على نسبة عالية من الملح (الصوديوم) لتحسين النكهة، مما قد يرفع ضغط الدم، وهو أمر خطير لمرضى الضغط والقلب.

الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن (خاصة في البداية)

الطعمية المقلية غنية بالسعرات الحرارية والدهون، قرص الطعمية الواحد قد يحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية مقارنة بمكوناته الأساسية قبل القلي، مما يعيق جهود إنقاص الوزن.

وأختتم صلاح": يجب تناول الطعمية باعتدال، ويفضل تحضيرها في المنزل بطرق صحية (مخبوزة أو مشوية) لتقليل محتواها من الدهون والسعرات الحرارية، والتركيز على مكوناتها الغنية بالبروتين والألياف، كما يجب على الأشخاص المذكورين أعلاه استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل تناولها."

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