التحفظ على سيارة ملاكي بعد ظهور أطفال خارج النوافذ أثناء السير بالجيزة

كتب : فاطمة عادل

08:23 م 24/05/2026

المتهمة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على ربة منزل، بعد تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله وهي تسمح لعدد من الأطفال بالجلوس خارج نوافذ سيارة ملاكي أثناء سيرها بأحد الطرق، ما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر قيام قائدة السيارة بالسير فيما يجلس بعض الأطفال خارج نوافذ المركبة بصورة أثارت حالة من الاستياء بين المتابعين، وسط مطالبات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
و بالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما أمكن تحديد وضبط قائدتها، وتبين أنها ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتها، أقرت السيدة بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر بمقطع الفيديو، موضحة أن ما حدث جاء على سبيل الهزار دون إدراك لخطورة الأمر، مؤكدة أن الأطفال الظاهرين بالمقطع هم أبناؤها وأبناء شقيقتها.

وأكدت التحريات أن الواقعة لم تسفر عن وقوع إصابات، فيما شددت الأجهزة الأمنية على خطورة مثل هذه التصرفات لما تمثله من تهديد مباشر لأرواح الأطفال و مستقلي الطريق.
وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدتها، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ضبط سيدة وزارة الداخلية الجيزة

