كيف تكتشف إصابتك بـ سكتة دماغية؟.. احذر 3 أعراض

كتب – سيد متولي

تُعدّ السكتات الدماغية سببًا رئيسيًا للوفاة والإعاقة حول العالم، إذ تصيب فجأةً ودون سابق إنذار في كثير من الأحيان، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يُصاب حوالي 15 مليون شخص حول العالم بسكتة دماغية سنويًا، ومن بين هذا العدد، يموت 5 ملايين، ويُصاب 5 ملايين بإعاقة دائمة.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، فإن التعرّف على العلامات مبكرًا يُشكّل الفرق بين الحياة والموت أو الإعاقة الشديدة.

ما هي السكتة الدماغية؟

تحدث السكتة الدماغية، والتي تسمى أحيانًا بالنوبة الدماغية، عندما ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ أو يحدث نزيف مفاجئ فيه، وهناك نوعان من السكتات الدماغية: السكتة الدماغية الإقفارية والسكتة الدماغية النزفية، لكن معظمها هي سكتة دماغية إقفارية.

والسكتة الدماغية الإقفارية هي سكتة دماغية تحدث بسبب انسداد تدفق الدم إلى الدماغ، عندما ينقطع، لن يحصل الدماغ على الأكسجين والمغذيات من الدم، ودون الأكسجين والمغذيات، تبدأ خلايا الدماغ في الموت في غضون دقائق.

ومن ناحية أخرى، تحدث السكتة الدماغية النزفية عندما يتسرب الدم من أحد الشرايين في الدماغ أو ينفجر (ينفتح)، يضع هذا التسرب ضغطًا كبيرًا على خلايا الدماغ ويتلفها.

ويمكن أن تسبب السكتة الدماغية تلفًا دائمًا في الدماغ أو إعاقة طويلة الأمد أو حتى الموت.

فيما يلي ثلاثة أعراض للسكتة الدماغية يجب الانتباه إليها.

ترهل الوجه

تدلي الوجه من أولى علامات السكتة الدماغية وأكثرها وضوحًا، يحدث هذا عادةً في جانب واحد من الوجه، قد لا يُلاحظ الشخص هذا التغيير، ولكنه يكون واضحًا للآخرين.

ولإجراء اختبار سريع، اطلب من الشخص أن يبتسم، إذا تدلى أحد جانبي الوجه أو بدا غير متساوٍ، فقد يكون ذلك علامة تحذيرية رئيسية.

ويحدث تدلي الوجه لأن السكتة الدماغية غالبًا ما تؤثر على الأعصاب التي تتحكم في عضلات الوجه.

ضعف الذراع والخدر المفاجئ

من العلامات المميزة للسكتة الدماغية الشعور بخدر أو ضعف مفاجئ، خاصةً في جانب واحد من الجسم، إذا شعرت بخدر أو ضعف في جانب واحد من جسمك، فقد يكون ذلك أحد أعراض السكتة الدماغية.

وتؤكد الجمعية الأمريكية للسكتة الدماغية، أن هذا العرض غالبًا ما يظهر فجأةً، ويختلف عن إجهاد العضلات التدريجي أو الإصابة، حاول رفع كلتا ذراعيك، هل ينحرف أحد ذراعيك إلى الأسفل؟.

صعوبة الكلام

من أعراض السكتة الدماغية الأكثر شيوعًا والمُقلقة مشكلات الكلام، يمكن أن تُضعف السكتة الدماغية قدرة الدماغ على معالجة اللغة، ما يؤدي إلى ارتباك مفاجئ، وصعوبة في الكلام، أو صعوبة في فهم الآخرين، قد يتلعثم الشخص في كلامه، أو يتحدث بشكل غير مترابط، أو يجد صعوبة في إيجاد الكلمات المناسبة.

تذكر أن السكتة الدماغية حالة طارئة، وكل دقيقة لها أهميتها، لذا، إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، فاطلب المساعدة الطبية فورًا.

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