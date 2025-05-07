للوقاية من التجاعيد المبكرة.. اتبع هذه الإجراءات

الحرص على اتباع إجراءات في الروتين اليومي للعناية بالبشرة تعمل على محاربة التجاعيد المبكرة، وفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين".



احم نفسك من الشمس

استخدام الكريم الواقي من أشعة الشمس، والحرص على ارتداء القبة والنظارات الشمسية المزودة بحماية من الأشعة فوق البنفسجية، وارتداء ملابس فاتحة الألوان.

استخدام الريتينويد

تعد كريمات الريتينويدات، المشتقة من فيتامين أ، من أكثر مكونات العناية بالبشرة دراسة. قد يزيد الريتينول، وهو نوع من الريتينويد، من إنتاج الكولاجين ويساعد على ترطيب البشرة، وتساعد هذه الكريمات على تنعيم ملمس البشرة، وتفتيح فرط التصبغ.



الترطيب

تساعد المرطبات على تغذية البشرة وترطيبها لتقليل الجفاف.

وتنصح الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية باختيار الأنواع التي تحتوي على:

• حمض الهيالورونيك.

• الببتيدات.

• الجلسرين.

شرب الماء

يحتاج الجسم إلى الماء في كل شيء تقريباً. وشرب الماء ضروري للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل إلى الخارج ونضارتها.

وقد بينت دراسة حديثة أن تناول كمية أكبر من الماء يرتبط بتحسين وظيفة حاجز البشرة.

الأطعمة الغنية بالفيتامينات

وجدت دراسة هولندية شارك فيها أكثر من 2700 مشارك، أن العادات الغذائية ترتبط بتجاعيد الوجه، وخاصةً لدى النساء.

كما أن النساء اللواتي يتناولن كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والوجبات الخفيفة غير الصحية غالباً ما يُعانين من تجاعيد الوجه أكثر ممن يتناولن كميات أكبر من الفاكهة.

ومن الأطعمة التي تتمتع بخصائص تأخير التجاعيد:

• الشاي الأخضر.

• زيت الزيتون.

• سمك السلمون.

• الأفوكادو.

• الرمان.

• بذور الكتان.

• الخضراوات زاهية الألوان.

النوم على الظهر

قد تؤثر وضعية نومك على ظهور التجاعيد. ومع أن تجاعيد النوم عادةً ما تكون مؤقتة، إلا أنه إذا كنت تفضل النوم على جانب واحد من وجهك على الجانب الآخر، فقد تلاحظ تغيراً في ملمس بشرتك مع مرور الوقت على جانبك المفضل، وفق بحث لجامعة كوينزلاند.

وإحدى طرق منع ذلك هي محاولة النوم على الظهر.

تجنب التدخين

تدخين التبغ عامل خطر لظهور التجاعيد وسرطان الجلد.

حافظ على وجه محايد

قد تؤدي حركات الوجه المتكررة، مثل التحديق أو العبوس أو تجعد الشفاه، إلى ظهور التجاعيد في هذه المناطق.

وقد يسبب التوتر عبوساً أو تجهماً. ومن طرق تخفيفه:

• ممارسة الرياضة بانتظام.

• تمارين التنفس العميق.

• اليوغا.

• التأمل.

ويزعم البعض أن تقنيات تدليك الوجه، مثل استخدام بكرة الوجه، قد تساعد في شد التجاعيد وتنعيمها.

"سوبر فروتس".. 4 فواكه تطرد النيكوتين من أجسام المدخنين

9 أطعمة ومشروبات لعلاج وتنظيف الكبد والأمعاء- مفعولها سحري

ماذا يحدث لجسمك عند إعادة تسخين الملوخية أكثر من مرة؟.. طبيبة تحذر

هتدمر كليتيك.. 4 أطعمة احذر الإفراط في تناولها

مواليد 5 أبراج يتصدرون قائمة الكرم والعطاء.. روحهم لا تعرف الأنانية