أكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده أن إيران لن تعيد فتح مضيق هرمز إلا بعد توقف ما وصفه بـ"العدوان" الأمريكي بشكل فعلي.

وأوضح أن بلاده قادرة على تأمين مرور آمن للسفن عبر المضيق، مشيراً إلى أنه ظل مفتوحاً لآلاف السنين قبل اندلاع المواجهة الحالية، إلا أن استمرار العمليات العسكرية حالياً يعرقل عودته إلى طبيعته.

وأضاف أن إيران ستلتزم بالأعراف الدولية والقانون الدولي فيما يتعلق بالملاحة، لكنه شدد على أن المضيق لا يُعد مياهاً دولية بالكامل، وأن ضمان العبور الآمن يعتمد على "حسن نية" طهران وسلطنة عُمان.

وفيما يتعلق بفرض رسوم أو تهديد السفن، أشار إلى أن إيران تسعى للحفاظ على الطابع السلمي للمضيق، لكنه أكد في الوقت نفسه أن المرور الآمن يجب أن يكون متبادلاً، محذراً من استخدام السفن الحربية للمياه الإقليمية بشكل غير مقبول.