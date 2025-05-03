ما أسباب حرقان الأنف؟.. إليك طرق العلاج والوقاية

يشكو كثير من الأشخاص من شعور مزعج بالحرقان داخل الأنف، خاصة خلال تغيرات الطقس أو عند التعرّض للغبار والملوثات.

هذا العرض، الذي يبدو بسيطًا، يمكن أن يكون مؤشراً على حالة صحية تتطلب العلاج أو التعديل في نمط الحياة.

في هذا التقرير، نوضح أبرز أسباب حرقان الأنف، ونسلط الضوء على طرق فعالة للتعامل معه والوقاية منه وفق "هيلث لاين".

ما المقصود بحرقان الأنف؟

حرقان الأنف هو إحساس لاذع أو مؤلم داخل فتحات الأنف أو الجيوب الأنفية، غالبًا ما يصاحبه جفاف أو تهيج أو إفرازات. ويمكن أن يظهر فجأة أو يتكرر مع عوامل بيئية أو صحية.

أبرز أسباب حرقان الأنف

بحسب خبراء الأنف والأذن والحنجرة، تتعدد الأسباب المحتملة لحرقان الأنف، وتشمل:

جفاف الهواء

يُعد الهواء الجاف، خاصة في الشتاء أو داخل الأماكن المكيّفة، من الأسباب الشائعة لتهيج بطانة الأنف.

الحساسية الأنفية

مثل حساسية الغبار أو حبوب اللقاح، والتي تحفّز الالتهاب وتهيّج الأنف.

التعرض للمواد الكيميائية أو المهيجات

مثل العطور القوية، الدخان، منتجات التنظيف، أو حتى معطرات الجو.

التهاب الجيوب الأنفية

قد يسبب احتقانًا وتهيّجًا في الأنف يؤدي إلى شعور بالحرقان، خاصة مع وجود إفرازات صفراء أو خضراء.

نزلات البرد أو الإنفلونزا

تؤدي إلى التهاب الأغشية المخاطية، ما يسبب الإحساس بالحرقان والجفاف.

الإفراط في استخدام بخاخات الأنف

بعض أنواع البخاخات المزيلة للاحتقان قد تؤدي إلى "تأثير مرتد" مع الاستخدام المطوّل، ما يزيد من تهيج الأنف.

التعرض المستمر للهواء الملوث أو المليء بالغبار

قد يؤدي إلى التهابات مزمنة أو حساسية دائمة.

طرق علاج حرقان الأنف

يمكن التعامل مع حرقان الأنف حسب السبب، ومن أبرز وسائل العلاج الموصى بها:

الترطيب: استخدام جهاز ترطيب الهواء في المنزل، خاصة في الأجواء الجافة.

غسل الأنف بمحلول ملحي: يساعد في تنظيف الأنف وترطيب الغشاء المخاطي وتقليل التهيج.

تجنب المهيجات: مثل الدخان، العطور القوية، والمواد الكيميائية.

استخدام كريم أو جل مرطب للأنف: يمكن وضع كمية صغيرة داخل الأنف لترطيب البطانة، بعد استشارة الطبيب.

علاج السبب الأساسي: مثل تناول مضادات الهيستامين للحساسية أو المضادات الحيوية إذا كان هناك عدوى بكتيرية.

تقليل استخدام البخاخات المزيلة للاحتقان: واستبدالها بأنواع طبيعية أو ملحية بعد استشارة مختص.

متى يجب زيارة الطبيب؟

رغم أن حرقان الأنف غالبًا ما يكون مؤقتًا، إلا أن هناك حالات تتطلب تدخلًا طبيًا، منها:

استمرار الحرقان لأكثر من أسبوع دون تحسن

وجود إفرازات أنفية دموية أو ذات رائحة كريهة

مصاحبة الحرقان بألم في الوجه أو ارتفاع في درجة الحرارة

صعوبة في التنفس أو انسداد دائم في الأنف