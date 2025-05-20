تدلي الجفون.. إليك الأسباب وطرق العلاج

أشار طبيب العيون الروسي دميتري ديمنتيي إلى أن تدلي الجفون يُعرف بأنه حالة يحدث فيها ارتخاء أو سقوط في الجفن العلوي.

وتابع أن هذه الحالة قد تنجم عن أسباب عديدة، فمع التقدم في العمر، تفقد العضلة المسؤولة عن رفع وخفض الجفن قوتها وكفاءتها، ومع ذلك، يمكن أن يكون تدلي الجفون أيضًا صفة وراثية أو نتيجة لإصابة في الأعصاب أو العضلات، أو بسبب تمدد أو شلل في هذه المناطق، وفقا لوكالة "فيستي. رو" الروسية.

أعراض تدلي الجفون وتأثيره على البصر

أوضح الطبيب أن تدلي الجفون يتسبب في ضعف الرؤية والصداع، ولتحديد ما إذا كنت تعاني من هذه الحالة، يجب الانتباه إلى الأعراض الرئيسية التالية:

تدلي الجفن العلوي.

الشعور بجفاف في العين.

زيادة إفراز الدموع.

ملاحظة اختلاف في مستوى الجفنين.

ميل الرأس بشكل متكرر في محاولة للرؤية بوضوح.

الشعور بضبابية أو ضعف في الرؤية.

إجهاد العين والشعور بالتعب فيها.

رؤية مزدوجة للأشياء.

علاج تدلي الجفون

من جهتها، أوضحت الدكتورة أوكسانا شاتروفا، خبيرة طب العيون، أن هناك عدة طرق متاحة لعلاج تدلي الجفون، تشمل الحقن والتدخل الجراحي.

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