يتناوله الملايين.. الإفراط في هذا الطعام قد يسبب أمراض القلب والسكري

كتب – سيد متولي

يقبل الملايين من الأسخاص حول العالم على تناول السكر، عن طريق الحلويات أو إضافته إلى المشروبات، لكن هل تعرف مخاطر الإفراط به؟.

وبحسب موقع هيلث لاين، فإن الإفراط في تناول السكر قد يسبب مشكلات صحية خطيرة تتمثل في:

أمراض القلب

الإفراط في السكر يرفع ضغط الدم ومستوى الدهون الثلاثية، ما قد يسبب أمراض القلب.

السمنة

الإفراط في السكر يسبب السمنة، لأن السكر الزائد يتحول إلى دهون، خاصة في منطقة البطن.

السكري

الإفراط في السكر يسبب ارتفاع سكر الدم، ما يزيد خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

ضعف المناعة

تناول كميات كبيرة من السكر يمكن أن يضعف استجابة الجسم المناعية، وبالتالي يكون عرضة للإصابة بالأمراض.

انخفاض الطاقة

تناول كميات كبيرة من السكر يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل سريع، يليه انخفاض حاد، مع شعور بالتعب.

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