الحموضة.. 3 عادات يجب تجنبها أثناء الأكل

الحموضة واحدة من المشكلات الهضمية الشائعة حول العالم، لكنها غالبا ما يمكن الوقاية منها باتباع بعض العادات البسيطة أثناء تناول الطعام.

وبحسب كلية الطب بجامعة هارفارد، هناك 3 عادات رئيسية يجب الامتناع عنها لتقليل ارتداد الحمض وحماية المعدة والمريء:

1- الابتعاد عن المشروبات الغازية

المشروبات الغازية تسبب التجشؤ، ما يزيد ارتداد الحمض إلى المريء.

ويفضل شرب الماء العادي بدلا من المياه الغازية لتقليل الانزعاج والحموضة.

2-تجنب بعض الأطعمة المهيجة

على الرغم من أن النظام الغذائي لم يعد صارما كما كان في السابق، إلا أن بعض الأطعمة تزيد من احتمالية ارتجاع الحمض، مثل:

-النعناع

-الأطعمة الدهنية

-الأطعمة الحارة

-الطماطم والبصل والثوم

-القهوة والشاي

-الشوكولاتة

-الكحول

3- تناول الطعام بسرعة أو بكميات كبيرة

إفراط المعدة بالوجبات قد يؤدي إلى ارتداد الطعام إلى المريء، مسببا الحموضة.

يوصي الخبراء بتناول وجبات صغيرة متعددة على مدار اليوم بدلا من ثلاث وجبات كبيرة، مع مضغ الطعام ببطء لمنح المعدة فرصة للهضم السليم.