إعلان

الحموضة.. 3 عادات يجب تجنبها أثناء الأكل

كتب - محمود عبده:

01:00 ص 31/01/2026

الحموضة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الحموضة واحدة من المشكلات الهضمية الشائعة حول العالم، لكنها غالبا ما يمكن الوقاية منها باتباع بعض العادات البسيطة أثناء تناول الطعام.

وبحسب كلية الطب بجامعة هارفارد، هناك 3 عادات رئيسية يجب الامتناع عنها لتقليل ارتداد الحمض وحماية المعدة والمريء:

1- الابتعاد عن المشروبات الغازية

المشروبات الغازية تسبب التجشؤ، ما يزيد ارتداد الحمض إلى المريء.
ويفضل شرب الماء العادي بدلا من المياه الغازية لتقليل الانزعاج والحموضة.

2-تجنب بعض الأطعمة المهيجة

على الرغم من أن النظام الغذائي لم يعد صارما كما كان في السابق، إلا أن بعض الأطعمة تزيد من احتمالية ارتجاع الحمض، مثل:

-النعناع

-الأطعمة الدهنية

-الأطعمة الحارة

-الطماطم والبصل والثوم

-القهوة والشاي

-الشوكولاتة

-الكحول

3- تناول الطعام بسرعة أو بكميات كبيرة

إفراط المعدة بالوجبات قد يؤدي إلى ارتداد الطعام إلى المريء، مسببا الحموضة.

يوصي الخبراء بتناول وجبات صغيرة متعددة على مدار اليوم بدلا من ثلاث وجبات كبيرة، مع مضغ الطعام ببطء لمنح المعدة فرصة للهضم السليم.

الحموضة طعمة لمشروبات الغازية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القيادة الأمريكية تعلن إقلاع مقاتلة من حاملة الطائرات "لينكولن" في مهمة
شئون عربية و دولية

القيادة الأمريكية تعلن إقلاع مقاتلة من حاملة الطائرات "لينكولن" في مهمة
أسعار الهواتف ارتفعت 20%.. ياسمين عز: قرار إلغاء الإعفاء قدم المواطن على
أخبار مصر

أسعار الهواتف ارتفعت 20%.. ياسمين عز: قرار إلغاء الإعفاء قدم المواطن على
بعد اختطافه.. ميليشيا موالية لإسرائيل تسلم قائد المقاتلين العالقين في رفح
شئون عربية و دولية

بعد اختطافه.. ميليشيا موالية لإسرائيل تسلم قائد المقاتلين العالقين في رفح
بعد ارتفاع أسعار الذهب.. أمين الفتوى يوضح حكم استئجار "شبكة" الفَرَح
فتاوى متنوعة

بعد ارتفاع أسعار الذهب.. أمين الفتوى يوضح حكم استئجار "شبكة" الفَرَح
اعتداء سافر.. بيان عاجل من "الأزهر للفتوى" بشأن المحتوى المسيء للنبي
أخبار مصر

اعتداء سافر.. بيان عاجل من "الأزهر للفتوى" بشأن المحتوى المسيء للنبي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟