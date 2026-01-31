إعلان

متحف الحضارة يضيف اللغة الكورية لخدمة "المرشد الصوتي" بقاعة المومياوات

كتب : مصراوي

03:00 ص 31/01/2026

المتحف القومي للحضارة المصرية

كتب- محمد لطفي:
أطلق المتحف القومي للحضارة المصرية، النسخة الكورية من خدمة "المرشد الصوتي"، داخل قاعة المومياوات الملكية، وذلك بالتعاون مع السفارة الكورية بالقاهرة.

وتأتي إضافة اللغة الكورية ضمن جهود المتحف المستمرة لتوسيع نطاق الخدمة التي تم إطلاقها خلال عام 2024، حيث تنضم إلى اللغتين العربية والإنجليزية، بما يسهم في تلبية احتياجات الزائرين من مختلف الجنسيات وتعزيز التواصل الثقافي مع الشعوب المختلفة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن إضافة اللغة الكورية تعكس عمق التعاون المثمر مع السفارة الكورية بالقاهرة، مشيرًا إلى أن هذا التطوير يأتي استجابة للزيادة الملحوظة في أعداد السائحين الكوريين الوافدين إلى مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن خدمة المرشد الصوتي تتيح للزائرين خوض رحلة معرفية متميزة داخل قاعة المومياوات الملكية، مع الحفاظ على الهدوء والوقار داخل القاعة التي يُحظر بها الإرشاد المباشر.

ومن جانبها، أوضحت فيروز فكري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، أن إدراج اللغة الكورية يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة التجربة المتحفية وتعزيز منظومة الخدمات التفاعلية المقدمة للزائرين، مؤكدة ترحيب المتحف بالتعاون مع مختلف السفارات لإضافة مزيد من اللغات إلى خدمة المرشد الصوتي، بما يضمن تلبية احتياجات الزوار من مختلف دول العالم.

وأشارت إلى أن خدمة المرشد الصوتي تُقدَّم مقابل رسوم إضافية تُسدد إلى جانب تذكرة دخول المتحف، ويتم الحصول عليها من خلال شباك التذاكر. ويواصل المتحف تقديم الجولات الإرشادية داخل القاعة المركزية وقاعة النسيج المصري ثلاث مرات يوميًا باللغتين العربية والإنجليزية، بالتعاون مع نقابة المرشدين السياحيين، مع إتاحة إمكانية الحجز الإلكتروني المسبق قبل موعد الزيارة بـ48 ساعة عبر الموقع الرسمي للمتحف.

المتحف القومي للحضارة قاعة المومياوات اللغة الكورية المرشد الصوتي

