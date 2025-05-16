يمنع نقص الحديد بجسمك.. مشروب يقوي قلبك ويحارب الكوليسترول

كتب – سيد متولي

هل تبحث عن طريقة بسيطة وطبيعية لتحسين صحتك كل صباح؟، قد يكون شرب ماء الزبيب الأسود المنقوع هو ما تحتاجه، فما فوائده؟.

يعزز صحة العظام

إذا كنت تسعى لتعزيز صحة عظامك، فجرب نقع الزبيب الأسود في الماء كل صباح، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

يحتوي الزبيب المنقوع على نسبة عالية من الفوسفور والبورون والكالسيوم، وهي عناصر أساسية للحفاظ على سلامة مصفوفة العظام وكثافة المعادن فيها.

يضبط ضغط الدم

الزبيب غني بالبوتاسيوم، وهو مفيد في معالجة الصوديوم، الذي ينظم ضغط الدم في الجسم، هذا ما يجعله مثاليًا لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

كما أن ماء الزبيب مفيد لمن يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، ولمن أصيبوا بسكتات دماغية أو ارتفاع الكوليسترول، فهو عنصرٌ سحري.

يعزز توهج البشرة والشعر

للبشرة المعرضة لحب الشباب، والبشرة الباهتة، والشعر، يُحدث ماء الزبيب نتائج مذهلة، فهو يُساعد على طرد السموم من الجسم، ويمنحكِ جسمًا نظيفًا وخاليًا من السموم.

كما يُعزز ماء الزبيب إنتاج الكولاجين في الجسم، ويحتوي على فيتامين هـ الذي يمنع تساقط الشعر، وبالتالي يُحسّن نموه.

يحسن النوم

يحتوي الزبيب على الميلاتونين، الذي يُهدئك بلطف للنوم، كما يتميز بخصائص مضادة للأكسدة، تُخفف الالتهاب والإجهاد التأكسدي المرتبطين بالأرق، اشرب ماء الزبيب لنوم أسرع وأكثر راحة.

يحسن البصر

يحتوي الزبيب المنقوع على كميات كبيرة من البوليفينول والمغذيات النباتية، والتي تعتبر مضادات أكسدة معروفة.

تلعب هذه المواد دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة العين من خلال حماية عينيك من أضرار الجذور الحرة، كما أنها تمنع الضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين.

يُحسّن صحة الأمعاء ويُخفف الإمساك

إذا كنت تعاني من إمساك شديد، فقد يكون الزبيب الأسود المنقوع مفيدًا لك ولجسمك.

الزبيب يحارب نقص الحديد

الزبيب مصدر طبيعي للحديد، ويُساعد في مكافحة نقص الحديد من خلال دعم إنتاج الهيموجلوبين، تناوله بانتظام، وخاصةً مع الأطعمة الغنية بفيتامين سي، يُعزز امتصاص الحديد ويُحسّن مستويات الطاقة العامة والصحة العامة.

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