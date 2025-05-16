هذا ما يحدث لصحة الرجال عند وضع الهاتف في "الجيب"

هناك بالفعل مخاوف بشأن الآثار الصحية المحتملة لوضع الهاتف المحمول بشكل متكرر في الجيب، خاصة بالنسبة للرجال. على الرغم من أن الأبحاث لا تزال جارية ومتضاربة في بعض الأحيان.

إليك تفصيل لأهم المخاطر المحتملة، وفقًا لما جاء في صحيفة فيستي. رو.

التأثير على جودة الحيوانات المنوية والخصوبة لدى الذكور

تشير العديد من الدراسات إلى أن الإشعاع الكهرومغناطيسي (EMR) المنبعث من الهواتف المحمولة قد يؤثر سلبًا على خصائص الحيوانات المنوية. تشمل هذه الآثار المحتملة:

انخفاض حركة الحيوانات المنوية

قد تتأثر قدرة الحيوانات المنوية على الحركة بشكل صحيح.

انخفاض حيوية الحيوانات المنوية

قد تنخفض النسبة المئوية للحيوانات المنوية الحية.

انخفاض تركيز الحيوانات المنوية (العدد)

قد ينخفض عدد الحيوانات المنوية لكل وحدة حجم من السائل المنوي.

زيادة تفتت الحمض النووي للحيوانات المنوية

قد يحدث تلف للمادة الوراثية داخل خلايا الحيوانات المنوية.

تغيرات في شكل الحيوانات المنوية

قد يتأثر شكل وحجم الحيوانات المنوية.

يعتبر قرب الهاتف في الجيب من الخصيتين عاملاً رئيسيًا. الخصيتان عرضة لعوامل بيئية مختلفة، بما في ذلك الإشعاع وتغيرات درجة الحرارة، مما قد يعطل تكوين الحيوانات المنوية (إنتاج الحيوانات المنوية).

تشير بعض الأبحاث إلى أن حمل الهاتف المحمول في الجيب قد يزيد من درجة حرارة كيس الصفن، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الحرارة والإجهاد التأكسدي، وكلاهما يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الحيوانات المنوية.

من المهم ملاحظة أن بعض الدراسات لم تجد آثارًا ضارة كبيرة، ولا يزال التأثير الكلي على خصوبة الذكور لدى الإنسان قيد التحقيق. ومع ذلك، يشير النهج الاحترازي إلى تقليل التعرض.

صلة محتملة بسرطان الخصية (أقل حسمًا)

الأدلة التي تربط إشعاع الهاتف المحمول بشكل مباشر بسرطان الخصية أقل حسمًا مقارنة بالآثار على جودة الحيوانات المنوية.

أثارت بعض الدراسات مخاوف بشأن احتمال زيادة معدلات سرطان الخصية، خاصة لدى الشباب، وهو ما قد يرتبط بعادات حمل الهواتف المحمولة النموذجية.

ومع ذلك، لم تجد أبحاث أخرى، بما في ذلك دراسات كبيرة للحالات والشواهد، ارتباطًا كبيرًا بين استخدام الهاتف المحمول وسرطان الخصية.

تذكر مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن سرطان الخصية لا يرتبط بوضوح بأي عوامل خطر يمكن الوقاية منها، ولا تزال الأدلة المتعلقة بإشعاع الهاتف المحمول قيد التقييم.

صنفت منظمة الصحة العالمية (WHO) مجالات الترددات الراديوية الكهرومغناطيسية على أنها "ربما مسرطنة للإنسان"، لكن هذا التصنيف يعتمد على التعرض العام وليس محصورًا تحديدًا في وضع الهاتف المحمول في الجيوب وسرطان الخصية.

لماذا هذا القلق؟

وضع الهاتف في الجيب يبقيه على اتصال وثيق ومستمر بالخصيتين لفترات طويلة.

تقع الخصيتان خارج الجسم للحفاظ على درجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم الأساسية، وهي الأمثل لإنتاج الحيوانات المنوية. قد تكون أيضًا أكثر عرضة للإشعاع.

يستخدم الشباب الهواتف الذكية بشكل متزايد منذ سن مبكرة ولفترات أطول، مما يؤدي إلى زيادة التعرض التراكمي.

بالنظر إلى المخاطر المحتملة، خاصة فيما يتعلق بجودة الحيوانات المنوية، يوصي بعض الخبراء بالاحتياطات التالية:

استخدم حقيبة أو حقيبة ظهر أو جيب سترة بدلاً من جيوب البنطلون.

قلل من الوقت الذي تقضيه في التحدث على الهاتف أو ابقه بعيدًا عن جسمك أثناء المكالمات باستخدام سماعة رأس أو مكبر صوت.

على الرغم من أن فعاليتها محل نقاش، إلا أن بعض الرجال قد يختارون استخدامها كطبقة إضافية من الاحتياط.

يمكن لنظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتجنب التدخين أن يساهم في صحة الإنجاب بشكل عام.

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