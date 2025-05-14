أعراض حول الرقبة تكشف الإصابة بالسرطان.. احذرها

كتبت- نرمين ضيف الله:

سرطان الغدد اللمفاوية من أنواع السرطانات التي قد تظهر أعراضها في منطقة الرقبة، وغالبًا ما تكون هذه العلامات مُهملة في البداية.

من الأعراض التي قد تُنذر بالخطر إذا ظهرت حول الرقبة وفقا لموقع "مايو كلينك".

تورم أو كتل غير مؤلمة في الرقبة

1- تشير إلى تضخم في الغدد اللمفاوية، وهو عرض شائع في سرطان الغدد اللمفاوية أو سرطان الرأس والعنق.

2- صعوبة في البلع أو الإحساس بجسم غريب في الحلق.

3- تغير في الصوت أو بحة مستمرة.

4- ألم مستمر في الحلق أو الرقبة دون سبب واضح.

5- فقدان الوزن غير المبرر والتعب المستمر.

6- تورم في الوجه أو الرقبة مصحوب بانسداد في الأنف أو الأذن.

لذا إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض واستمرت لأكثر من أسبوعين، يُنصح بمراجعة الطبيب فورًا، لأن الاكتشاف المبكر لأي نوع من السرطان يُحسن فرص العلاج بشكل كبير.

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