عدو خفي في مطبخك.. مكون شهير الإكثار في تناوله يدمر معدتك ببطء

كتبت- أسماء مرسي:

الشطة، أو مسحوق الفلفل الأحمر الحار، من التوابل المحببة للكثيرين، فهي تضفي على الأطباق مذاقا مميزا، ولكن، كيف يؤثر الإفراط في استهلاكها على صحة الجهاز الهضمي والمعدة؟

تأثير الإفراط في الشطة على الجهاز الهضمي والمعدة

إن الإفراط في استهلاك هذا المكون الشائع عند تحضير الوجبات يؤدي إلى تهيج الجهاز الهضمي وظهور أعراض مزعجة مثل حرقة المعدة وارتجاع المريء.

كما يسبب تقلصات مؤلمة في المعدة والأمعاء مصحوبة بالانتفاخ والشعور بعدم الراحة، في بعض الحالات الشديدة، يؤدي التهيج إلى الشعور بالغثيان والرغبة في التقيؤ، وفقا لموقع "health" و"timesofindia".

تأثيرات أخرى

لا يقتصر تأثير الإفراط في الشطة على الجهاز الهضمي فحسب؛ يؤدي أيضا إلى تفاقم نوبات الربو لدى الأفراد الذين يعانون من حساسية في الجهاز التنفسي، كما أن ملامسة الجلد للشطة، خاصة إذا كان هناك جروح، تسبب تهيجا واحمرارا.

مخاطر الالتهابات والمكونات المضافة

الاستهلاك المفرط للشطة يرفع مستويات الالتهابات في الجسم، وهو عامل مرتبط بالعديد من الأمراض المزمنة والخطيرة كأمراض القلب والسكري والسرطان، إضافة إلى ذلك، تحتوي بعض أنواع الشطة التجارية على كميات كبيرة من الملح أو السكر أو المواد الحافظة، والتي تضر بالصحة عند تناولها بكميات كبيرة على المدى الطويل.