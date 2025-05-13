ما تأثير أدوية إنقاص الوزن على الصحة النفسية؟

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة برن السويسرية، استندت إلى تحليل بيانات أكثر من 26 ألف شخص، عن وجود علاقة بين استخدام أدوية إنقاص الوزن وتحسن الحالة النفسية للمستخدمين.

تأثير إيجابي على أعراض نفسية متنوعة

ركز الباحثون على أدوية مثل "أوزمبيك" و"ويجوفي" و"مونجارو"، ووجدوا أنها أظهرت "آثارًا إيجابية" على أعراض الاكتئاب والقلق والاضطراب ثنائي القطب والفصام.

ولم تُظهر الدراسة أي دليل على زيادة خطر الإصابة بمشكلات نفسية جديدة أو أفكار انتحارية نتيجة لاستخدام هذه الأدوية، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأوضحت الدكتورة سيجريد بريت أن التحسن في الصحة النفسية قد يكون مرتبطا بخصائص مضادة للالتهابات تتمتع بها هذه الأدوية، والتي تسهم في تقليل الالتهابات الدماغية الخفيفة المرتبطة ببعض الاضطرابات النفسية.

أهمية خاصة لمرضى الاضطرابات النفسية والسمنة

تشير النتائج إلى أهمية خاصة للأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة، والذين يواجهون معدلات سمنة أعلى بكثير من عامة السكان.

وفي تعليق على نتائج الدراسة، قال الدكتور إد بيفريدج من الكلية الملكية للأطباء النفسيين: "الكثير من المصابين باضطرابات نفسية يواجهون صعوبات كبيرة في إدارة الوزن، ويجب أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار عند تحديد الأولويات في وصف هذه العلاجات".

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