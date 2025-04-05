نوع غذاء طبيعي يعشقه الملايين ويحسن المزاج

الموز من الفواكه اللذيذة والمغذية التي تحمل العديد من الفوائد الصحية التي تساهم في تحسين جودة حياتك.

إليك 5 فوائد صحية لتناول الموز وفق نوقع "هيلث لاين".

مصدر غني بالبوتاسيوم:

الموز يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم، وهو معدن أساسي لتنظيم ضغط الدم ودعم وظيفة القلب ويعمل البوتاسيوم على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

داعم لصحة الجهاز الهضمي:

الموز يحتوي على الألياف، بما في ذلك البكتين، الذي يساعد في تحسين حركة الأمعاء ويقي من الإمساك كما يساهم في تعزيز صحة الأمعاء بشكل عام.

منشط للطاقة:

يُعد الموز مصدرًا طبيعيًا للكربوهيدرات التي توفر طاقة سريعة ودائمة، مما يجعله وجبة مثالية قبل أو بعد التمرين لتعويض الطاقة المفقودة.

مفيد لصحة الجلد:

الموز غني بفيتامين C وفيتامين A، اللذين يعززان صحة البشرة ويحميان الجلد من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة بفضل خصائصهما المضادة للأكسدة.

يساهم في تحسين المزاج:

الموز يحتوي على التريبتوفان، الذي يتحول إلى السيروتونين في الجسم هذا الهرمون يساهم في تحسين المزاج وتقليل مستويات التوتر والقلق.