نوع غذاء طبيعي يعشقه الملايين ويحسن المزاج
الموز من الفواكه اللذيذة والمغذية التي تحمل العديد من الفوائد الصحية التي تساهم في تحسين جودة حياتك.
إليك 5 فوائد صحية لتناول الموز وفق نوقع "هيلث لاين".
مصدر غني بالبوتاسيوم:
الموز يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم، وهو معدن أساسي لتنظيم ضغط الدم ودعم وظيفة القلب ويعمل البوتاسيوم على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
داعم لصحة الجهاز الهضمي:
الموز يحتوي على الألياف، بما في ذلك البكتين، الذي يساعد في تحسين حركة الأمعاء ويقي من الإمساك كما يساهم في تعزيز صحة الأمعاء بشكل عام.
منشط للطاقة:
يُعد الموز مصدرًا طبيعيًا للكربوهيدرات التي توفر طاقة سريعة ودائمة، مما يجعله وجبة مثالية قبل أو بعد التمرين لتعويض الطاقة المفقودة.
مفيد لصحة الجلد:
الموز غني بفيتامين C وفيتامين A، اللذين يعززان صحة البشرة ويحميان الجلد من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة بفضل خصائصهما المضادة للأكسدة.
يساهم في تحسين المزاج:
الموز يحتوي على التريبتوفان، الذي يتحول إلى السيروتونين في الجسم هذا الهرمون يساهم في تحسين المزاج وتقليل مستويات التوتر والقلق.
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