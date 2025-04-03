أغرب 7 أطعمة تناولها البشر عبر التاريخ.. أبرزها الفسيخ

كتب- أحمد الضبع:

عبر العصور، تنوعت العادات والتقاليد الغذائية بين الشعوب، ما أدى إلى ظهور أطعمة غريبة قد تبدو غير مألوفة للبعض في وقتنا الحالي بينما بعضها ما زال يتربع على عرش الموائد في المناسبات مثل الفسيخ في مصر.

وفيما يلي قائمة بأغرب 7 أطعمة تناولها البشر عبر التاريخ واكتسبت شهرة كبيرة في العصور الماضي، وفقًا لموقعي lovefood وBustle:​

الفسيخ (Salted fish)- مصر القديمة في العصر الفرعوني

يعود تاريخه إلى آلاف السنين، ويُعتقد أنه في العصر الفرعوني، كان يُجفف السمك في الشمس ثم يُملح، بدلاً من نفايات البوري التي تجرفها الأمواج إلى الشاطئ بعد انحسار نهر النيل في الربيع، لتناول في مناسبات مثل شم النسيم.

قد لا يروق السمك المملح لأذواق الجميع، ولكنه لا يزال يُؤكل في جميع المحافظات المصرية احتفالًا بشم النسيم، وبعد عيد الأضحى المبارك، يجب أن يُحضّره "فسخاني" مرموق، لضمان جودته وعدم تسببه في أي أضرار صحية.

كوكينتريس (Cockentrice) – إنجلترا في العصور الوسطى

في العصور الوسطى، كان الطهاة يبتكرون أطباقًا مدهشة لإبهار الضيوف في الولائم الملكية، وأحد هذه الأطباق كان يُعرف بالكوكينتريس، إذ يتم خياطة الجزء العلوي من خنزير صغير مع الجزء السفلي من طائر، مثل الديك الرومي أو الدجاجة، ثم يُشوى هذا المزيج الغريب ويُقدم كحيوان هجين، وكان الهدف من هذا الطبق إظهار مهارة الطاهي وإدهاش الضيوف. ​

ساندويتش التوست (Toast Sandwich) – إنجلترا، القرن التاسع عشر

في عام 1861، نشرت السيدة إيزابيلا بيتون في كتابها "إدارة شؤون المنزل" وصفة لسندويتش التوست، والذي يتكون ببساطة من شريحة خبز محمصة توضع بين شريحتين من الخبز غير المحمص، مع إضافة الملح والفلفل، ويُعتبر هذا السندويتش من أبسط وأرخص الوجبات في ذلك الوقت، إذ أُعلن في عام 2011 أنه "أرخص وجبة في بريطانيا" بتكلفة تبلغ 7.5 بنس. ​

دورمايس محشوة (Stuffed Dormice) – روما القديمة

في روما القديمة، كان يُعتبر تناول الجرذان الصغيرة المعروفة بالدورمايس من علامات الترف، وكان يتم تربية هذه الحيوانات في أوعية خاصة لتسمينها، ثم تُحشى باللحم المفروم والتوابل وتُطهى حتى تصبح ذهبية اللون، وكان هذا الطبق يُقدم في الولائم الفاخرة ويُعتبر من الأطعمة الشهية في ذلك الوقت. ​

حساء السلحفاة (Turtle Soup) – الولايات المتحدة، القرن التاسع عشر

كان حساء السلحفاة يعتبر من الأطباق الشهية في الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر، خاصة بين الطبقات الراقية، وتعود أصوله إلى البحارة الأوروبيين الذين جلبوا السلاحف من منطقة البحر الكاريبي، ويتميز الحساء بقوامه الجيلاتيني الناتج عن استخدام سلاحف البحر الخضراء.

ومع مرور الوقت، أدى الصيد الجائر لهذه السلاحف إلى تراجع أعدادها، مما أدى إلى انخفاض شعبية الطبق، فيما ظهر بديل يُعرف بحساء السلحفاة المزيف، مصنوع من رؤوس العجول، واكتسب شهرة في تلك الفترة، بينما اليوم لا يزال يمكن العثور على حساء السلحفاة الأصلي في بعض مطاعم نيو أورلينز، حيث يُصنع من سلاحف المياه العذبة. ​

بيض القرن (Century Egg) – الصين

يُعرف أيضًا بالبيضة المئة عام، وهو طبق صيني تقليدي يتكون من بيض البط أو الدجاج يُحفظ لعدة أسابيع أو أشهر في خليط من الطين والرماد والجير والملح، وتتسبب هذه العملية في تحول صفار البيض إلى لون أخضر داكن أو حتى أسود، بينما يتحول البياض إلى مادة هلامية بنية داكنة، فيما يتميز البيض بنكهة قوية ورائحة مميزة، ويُقدم عادةً كمقبلات أو يُضاف إلى أطباق أخرى. ​

سورسترومينج (Surströmming) – السويد

يُعتبر سورسترومينج من الأطعمة التقليدية في السويد، وهو عبارة عن سمك الرنجة البلطيقي المُخمر، وتبدأ عملية التحضير بصيد الأسماك في الربيع، حيث يتم تمليحها وتركها لتتخمر لعدة أشهر، فيما تُعبأ الأسماك بعد ذلك في علب، وتستمر عملية التخمير داخل العلبة، ما يؤدي إلى انتفاخها بسبب الغازات الناتجة.

ويُشتهر السورسترومينج برائحته النفاذة، ويُنصح بفتح العلب في الهواء الطلق، وعادة ما يُقدم مع خبز "تونبرو" والبطاطس والبصل المفروم، ويُعتبر تناوله مناسبة اجتماعية تُعرف باسم "سورسترومينجسشيفا". ​

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