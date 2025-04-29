بعد تداول حالته.. ما هي جراحة الأحبال الصوتية التي خضع لها الفنان مصطفى قمر؟

كتبت- نرمين ضيف الله

أثارت حالة الفنان مصطفى قمر، الذي خضع مؤخرًا لجراحة في الأحبال الصوتية، موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل كثيرون عن طبيعة هذه الجراحة وأسباب اللجوء إليها.

وكشف الفنان مصطفى قمر، عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، عن خضوعه لعملية جراحية في الأحبال الصوتية، حيث نشر صورة له من داخل غرفة العمليات، موضحًا سبب غيابه عن عدد من المناسبات الفنية.

وكتب قمر في تعليقه على الصورة:

“بنزل البوست ده علشان الناس، خصوصًا أصحاب الأفراح اللي اعتذرت عنها، ما يزعلوش ويعرفوا إن فعلاً عندي ظرف صحي. العملية بسيطة في الأحبال الصوتية، والحمد لله تمت على خير، وهرتاح 6 أيام من غير كلام. والله ما كنت حابب أعلن، لكن حبيت أطمنكم. ربنا يشفي الجميع ويعافيكم.”

وفي التقرير التالي، يستعرض “مصراوي” الأسباب التي قد تؤدي إلى الخضوع لجراحة الأحبال الصوتية، وفقًا لما جاء في موقع “مايو كلينك”.

ما هي جراحة الأحبال الصوتية؟

تُجرى جراحة الأحبال الصوتية عادة لعلاج مشكلات في النطق أو التنفس ناتجة عن خلل في حركة الأوتار الصوتية، سواء كان ذلك بسبب نتوءات، أورام، أو حالات شلل جزئي أو كامل.

تُعد الأحبال الصوتية، أو كما تُعرف طبيًا بـ”الطيات الصوتية”، مسؤولة ليس فقط عن إصدار الصوت، بل تؤدي أيضًا دورًا حيويًا في حماية مجرى التنفس أثناء البلع، حيث تمنع دخول الطعام أو الشراب إلى القصبة الهوائية.

ما هو شلل الأحبال الصوتية؟

شلل الأحبال الصوتية هو حالة صحية ناتجة عن توقف أو ضعف الإشارات العصبية الموجهة إلى عضلات الحنجرة، ما يؤدي إلى فقدان التحكم في حركة الأوتار.

وقد تتأثر جهة واحدة أو الجهتان من الأحبال الصوتية، وتكون الحالة أكثر خطورة إذا أصيب الحبلان الصوتيان معًا، إذ قد يعاني المريض من صعوبات في التنفس والبلع، إضافة إلى فقدان واضح في نبرة الصوت.

الأعراض المرتبطة بهذه الحالة:

• بحة صوت مزمنة

• صعوبة في التنفس أو ضيق أثناء الحديث

• صوت ضعيف أو غير واضح

• سعال متكرر أثناء الأكل أو الشرب

• اختناق مفاجئ بسبب دخول اللعاب أو الطعام إلى مجرى التنفس

• الحاجة المتكررة إلى تنظيف الحلق أو أخذ أنفاس قصيرة خلال التحدث

متى يجب استشارة الطبيب؟

يُنصح بزيارة الطبيب المختص إذا استمرت بحة الصوت لأكثر من أسبوعين دون تحسن، أو في حال ملاحظة تغيّرات مفاجئة في جودة الصوت، أو ظهور أعراض تشير إلى مشاكل تنفسية أثناء الكلام أو الأكل.

ما الأسباب المحتملة لشلل الأحبال الصوتية؟

• الإصابة العصبية أثناء الجراحة: خاصة في العمليات القريبة من الحنجرة مثل جراحات الغدة الدرقية أو المريء

• إصابات مباشرة في الرقبة أو الصدر

• السكتة الدماغية: التي قد تعطل مركز التحكم العصبي الخاص بالحنجرة

• الأورام: سواء كانت حميدة أو خبيثة، قد تؤثر على الأعصاب المغذية للأحبال الصوتية

• العدوى الفيروسية: مثل الهربس، داء لايم، أو فيروس كوفيد-19، والتي يُعتقد أنها قد تسبب التهابات تؤدي إلى ضعف الأعصاب

• أمراض عصبية مزمنة: مثل التصلب المتعدد أو مرض باركنسون

عوامل الخطر:

• الخضوع لعمليات جراحية في العنق أو الصدر

• استخدام أجهزة التنفس لفترات طويلة

• المعاناة من أمراض عصبية مزمنة







العين عليها.. 4 أبراج ستتألق في 2025 وتصبح أكثر عرضة للحسد



موجودة في كل بيت.. 3 مشروبات سحرية تحارب أمراض الكبد ومشكلات الأمعاء



احذر.. 6 علامات غريبة قد تكشف عن أزمة قلبية قبل حدوثها



هذا ما يحدث للقلب والكلى والسكر عند تناول البطيخ- مفاجأة



احذرها.. 5 علامات تكشف احتياج جسمك إلى فيتامين د

















