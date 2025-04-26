يسبب أمراض القلب والسكري.. نوع طعام يصيبك بسرطان البنكرياس

كتبت: رودينا ضوه

الأطعمة المجمدة جزء أساسي من الحياة اليومية، نظرًا لسهولة تخزينها وسرعة تحضيرها، لكنها قد تسبب مخاطر صحية، فالاستهلاك المستمر قد يؤدي إلى مشاكل متعددة.

وفقًا لموقع healthshots إليك أضرار تناول الأطعمة المجمدة

1- خطر الإصابة بمرض السكري

يستخدم النشا للحفاظ على نضارة الأطعمة المجمدة، يضيف هذا النشا نكهةً وقوامًا مميزًا للطعام، يتحول النشا إلى سكر قبل عملية الهضم، أي ارتفاع في مستويات السكر قد يعرضك لخطر الإصابة بمرض السكري.

2- خطر الإصابة بأمراض القلب

تحتوي الأطعمة المعبأة أو المجمدة على دهون متحولة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنها مرتبطة بانسداد الشرايين، تزيد هذه الدهون من مستوى الكوليسترول السيئ في الجسم وتخفض مستوى الكوليسترول الجيد، كل هذا يساهم في أمراض القلب، كما أن الصوديوم غني بهذه الأطعمة، مما قد يرفع مستويات الكوليسترول في الجسم.

3- زيادة الوزن أو السمنة

الأطعمة المجمدة غنية جدًا بالدهون، نسبة الدهون إلى الكربوهيدرات والبروتينات فيها تكاد تكون ضعف نسبتها في الأطعمة الأخرى، مما يجعلها غنية بالسعرات الحرارية.

4- قيمة غذائية ضئيلة

قد يؤدي تجميد الطعام لفترات طويلة إلى فقدان بعض الفيتامينات والمعادن المهمة الموجودة فيه، لذا، فإن الأطعمة المجمدة ليست بنفس القيمة الغذائية للأطعمة الطازجة.

5-لا طعم له مثل الطعام الطازج

من الواضح أن الطعام الطازج يتميز برائحة وطعم رائعين، وهو ما تفتقر إليه الأطعمة المجمدة، قد لا تبدو هذه الأطعمة جيدة حتى مقارنةً بالأطعمة الطازجة.

6- خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

تظهر الأبحاث أن تناول الأطعمة المجمدة قد يؤدي إلى سرطان البنكرياس، كما أن النقانق المجمدة، أو السلامي، أو غيرها من الأطعمة قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، ويعود ذلك عادةً إلى المواد الحافظة المستخدمة في هذه الأطعمة المجمدة.

7- ترفع ضغط الدم

تشير الدراسات إلى أن الأطعمة المجمدة قد ترفع ضغط الدم لاحتوائها على نسبة عالية من الصوديوم، كما أن الإفراط في تناول الصوديوم يزيد من خطر الإصابة بحالات طبية أخرى، مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب.

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