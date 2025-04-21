هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بجرثومة المعدة- حسام موافي يحذر

كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من أن هناك فئات معينة من الأشخاص يعتبرون أكثر عرضة للإصابة بجرثومة المعدة، وهي عدوى بكتيرية شائعة تصيب الجهاز الهضمي.

وأوضح "موافي" خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام بشكل متكرر من مصادر غير موثوقة أو في أماكن عامة هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الجرثومة، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل محتملة تتعلق بسلامة الغذاء ونظافته.

وتابع أن جرثومة المعدة تنتقل بسهولة عبر الأيدي الملوثة التي تلامس الطعام، أو من خلال تناول أطعمة ملوثة بالبكتيريا نفسها.

كما أشار إلى ممارسات غير صحية تحدث أثناء تحضير الطعام في بعض الأماكن، مثل عطس القائمين على إعداد الطعام بالقرب منه، ما يزيد من فرص انتقال العدوى.

وفقا لموقع "health" إليك أعراض جرثومة المعدة وطرق العلاج:

أعراض جرثومة المعدة

عسر هضم مزمن.

ألم أو انزعاج مستمر في الجزء العلوي من البطن.

حرقة المعدة.

الانتفاخ والغثيان.

فقدان الوزن غير المبرر.

ارتجاع الحمض.

فقر الدم.

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