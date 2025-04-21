"هتقتل البكتيريا".. أفضل طريقة لتنظيف الفسيخ في شم النسيم

كتب - أحمد الضبع:

بالتزامن مع احتفالات شم النسيم، تتزايد التساؤلات حول مدى أمان تناول الفسيخ، خاصة في ظل التحذيرات المتكررة من التسمم الغذائي الناتج عن طرق التخزين غير السليمة.

وكشفت الدكتورة شيماء محمد، أخصائية الميكروبيولوجي والتسمم الغذائي، عن أفضل طريقة لتنظيف الفسيخ قبل تناوله، للحد من فرص الإصابة بالبكتيريا الضارة.

وأوضحت "محمد" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الفسيخ بطبيعته بيئة خصبة لنمو أنواع من البكتيريا اللاهوائية، خاصة في حال عدم إعداده أو حفظه بالطريقة الصحيحة، لكن تنظيفه الجيد قبل الأكل من الممكن أن يقلل الكثير من المخاطر.

طريقة تنظيف الفسيح

وأشارت إلى أن الطريقة المثلى لتنظيف الفسيخ تبدأ بنقعه في محلول ملحي خفيف ممزوج بالخل والليمون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، موضحة أن هذه الخطوة تساعد في تقليل نشاط البكتيريا السطحية وتكسر جزء كبير من السموم المحتملة على الجلد الخارجي.

وأضافت: "يفضل نزع الجلد الخارجي للفسيخ تمامًا، وغسله جيدًا بالماء ثم استخدام عصير ليمون طازج مع قليل من الخل لتنظيف الأجزاء الداخلية، وتركه في هذا الخليط لمدة 10 دقائق أخرى قبل التقديم".

شراء الفسيخ من مصادر موثوقة

وشددت على أهمية شراء الفسيخ من محال موثوقة ومرخصة، مشيرة إلى أن "الخطر الأكبر مش في الفسيخ نفسه، لكن في طريقة تصنيعه وحفظه، وفي حالة ظهور أي علامات غير معتادة زي الرائحة النفاذة أو تغير اللون أو القوام، يفضل عدم المخاطرة بتناوله".

واختتمت بالإشارة إلى أن "الوقاية تبدأ من الوعي.. والاستمتاع بشم النسيم لا يعني التغاضي عن سلامة الغذاء، خاصة في أطعمة زي الفسيخ والرنجة اللي معروف عنها حساسيتها الشديدة وسرعة فسادها".

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