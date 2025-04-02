5 نصائح لتحسين صحة الجهاز الهضمي بعد تناول الكحك والبسكويت

كتبت- نرمين ضيف الله

بعد تناول الكحك والبسكويت، خاصة في الأوقات التي تكثر فيها العزائم والمناسبات، يشعر البعض بعدم الراحة في الجهاز الهضمي بسبب محتوى هذه الأطعمة من الدهون والسكر.

وتعليقًا على ذلك، قدمت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة، بعض النصائح لتحسين صحة الجهاز الهضمي بعد تناول هذه الحلويات.

وأضافت، في تصريح خاص لـ”مصراوي”، أن هذه النصائح تتمثل فيما يلي:

1. شرب الماء بكثرة

بعد تناول الكحك والبسكويت، من المهم شرب الماء بانتظام لتحفيز عملية الهضم ومنع الجفاف. فالماء يساعد في تخفيف تأثير الأطعمة الدهنية ويساهم في تحسين حركة الأمعاء.

2. تناول الأطعمة الغنية بالألياف

الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات، تساعد في تسهيل عملية الهضم وتحسين حركة الأمعاء. يمكن تناول سلطة خفيفة أو فواكه مثل التفاح أو البرتقال للمساعدة في التخلص من الانتفاخ وتحفيز الهضم.

3. ممارسة بعض التمارين الخفيفة

ممارسة رياضة خفيفة، مثل المشي بعد تناول الكحك والبسكويت، تساعد في تنشيط عملية الهضم وتحفيز حركة الأمعاء. مع ذلك، يُفضل تجنب الأنشطة البدنية الشاقة فورًا بعد الأكل.

4. شرب شاي الأعشاب

شاي الأعشاب، مثل الزنجبيل أو النعناع، يساعد في تهدئة المعدة وتحسين الهضم بعد تناول الأطعمة الدسمة. كما تساهم هذه الأعشاب في تقليل الغازات والانتفاخ.

5. تجنب الأطعمة الثقيلة بعدها

بعد تناول الكحك والبسكويت، من الأفضل تجنب تناول أطعمة ثقيلة أو دهنية أخرى. يمكن استبدال الوجبات الثقيلة بأطعمة سهلة الهضم، مثل الحساء الخفيف أو الزبادي، للمساعدة في تهدئة المعدة وتعزيز الهضم السليم.

واختتمت بقولها: “باتباع هذه النصائح، يمكنك تحسين صحة جهازك الهضمي بعد تناول الكحك والبسكويت، والتمتع بمعدة مرتاحة”

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