إعلان

السيطرة على حريق منزل في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

09:21 م 24/02/2026 تعديل في 09:33 م

ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف-حمدي سليمان:

شب حريق محدود فى شقة في الطابق الثالث بمنزل بمنطقة الديري بمدينة بني سويف، دون خسائر في الأرواح، اليوم الثلاثاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في شقة بالطابق الثالث في منزل مكون من 4 طوابق بمدينة بني سويف، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

انتقل رجال الحماية المدنية على رأس سيارة إطفاء، واستطاعوا بمساعدة الأهالي السيطرة على ألسنة النيران دون خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق بني سويف اليوم السيطرة على حريق بمنطقة الديري الحماية المدنية بني سويف مديرية أمن بني سويف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قطع جارته حتت وشال رأسها في الفريزر.. الجنايات تعاقب "جزار السلام" بالمؤبد
حوادث وقضايا

قطع جارته حتت وشال رأسها في الفريزر.. الجنايات تعاقب "جزار السلام" بالمؤبد
"ولا يهمك وحصل خير".. ياسر جلال يقبل اعتذار الفنان أحمد ماهر بعد الإساءة
دراما و تليفزيون

"ولا يهمك وحصل خير".. ياسر جلال يقبل اعتذار الفنان أحمد ماهر بعد الإساءة
كواليس مبهجة تجمع عبلة كامل وياسمين عبدالعزيز ومنة شلبي في إعلان رمضاني
دراما و تليفزيون

كواليس مبهجة تجمع عبلة كامل وياسمين عبدالعزيز ومنة شلبي في إعلان رمضاني
مشروب رمضاني شهير يهدد عضلة القلب.. لا تتناوله بعد الإفطار
سفرة رمضان

مشروب رمضاني شهير يهدد عضلة القلب.. لا تتناوله بعد الإفطار
‎ماذا يحدث لأمعائك عند تناول الأطعمة الحارة على الإفطار؟
رمضان ستايل

‎ماذا يحدث لأمعائك عند تناول الأطعمة الحارة على الإفطار؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان