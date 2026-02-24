بني سويف-حمدي سليمان:

شب حريق محدود فى شقة في الطابق الثالث بمنزل بمنطقة الديري بمدينة بني سويف، دون خسائر في الأرواح، اليوم الثلاثاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في شقة بالطابق الثالث في منزل مكون من 4 طوابق بمدينة بني سويف، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

انتقل رجال الحماية المدنية على رأس سيارة إطفاء، واستطاعوا بمساعدة الأهالي السيطرة على ألسنة النيران دون خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة.