قال نائب وزير خارجية إيران، مجيد تخت روانجي، إن طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي في أسرع وقت ممكن.

وأكد روانجي، في مقابلة مع الإذاعة الوطنية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن إيران ستفعل ما يلزم للتوصل لاتفاق، مؤكدًا أن طهران تدخل مفاوضات جنيف بصدق وحسن نية.

وأشار نائب وزير خارجية إيران، إلى أنه في حال توفر إرادة لدى الأطراف الأخرين فيمكن التوصل لاتفاق بأسرع ما يمكن، مؤضحًا أن موضوع المفاوضات هو الملف النووي وهذا ما اتفقت عليه جميع الأطراف.

وشدد نائب وزير خارجية إيران، على أنه إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران فلا يمكن أن تلتزم طهران الصمت، مؤكدًا أن خيارهم المفضل هو اتباع نهج السلام.

ووجه نائب وزير خارجية إيران، نصيحة إلى المسئولين في الولايات المتحدة بالتركيز على الدبلوماسية بدلا من إرسال القوات الأمريكية إلى المنطقة، قائلا: "إذا وقع هجوم أو عدوان علينا فسنرد وفقا لخططنا الدفاعية".

وأضاف نائب وزير خارجية إيران: "على الجميع إدراك أن الحرب قد تندلع لكن إنهاءها ليس سهلا، المنطقة بأسرها ستعاني نتيجة أي عدوان على إيران".

وذكر نائب وزير خارجية إيران، "أنه إذا كان هدف الولايات المتحدة من إرسال القوات الأمريكية للمنطقة من أجل أن ترهبنا فهذا لن يحدث".

