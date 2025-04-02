تناول الفلفل الحار قد يساعد في الوقاية من سكري الحمل

سكري الحمل هو نوع من مرض السكري الذي يظهر أثناء فترة الحمل، وإذا لم يتم معالجته بشكل صحيح، فإنه قد يؤثر على صحة الأم والطفل.

وعلى الرغم من أن هذا المرض غالباً ما يختفي بعد الولادة، إلا أنه قد يزيد من خطر إصابة الأم لاحقاً بمرض السكري من النوع الثاني. تتنوع عوامل الخطر المسببة له، مثل السمنة قبل الحمل، وزيادة الوزن المفرطة خلال الحمل، التقدم في العمر، التغذية السيئة، قلة النشاط البدني، والإصابة بفيروس كورونا.

وقد أظهرت بعض الدراسات العلمية أن الفلفل الحار، والأطعمة الحارة بشكل عام، يمكن أن تساعد في الوقاية من سكري الحمل.

الفلفل الحار وتأثيره على سكري الحمل

وفقًا لتقرير نشرته "مديكال إكسبريس"، اكتشف الباحثون من جامعة بافالو أن الحوامل اللاتي تناولن الفلفل الحار مرة واحدة شهرياً كان لديهن خطر أقل للإصابة بسكري الحمل بنسبة 3.5%، مقارنة بنسبة 7.4% لدى الحوامل اللاتي لم يتناولن الفلفل الحار على الإطلاق.

دور الكابسيسين والمركبات الفينولية

على الرغم من أن الأسباب العلمية وراء ارتباط الفلفل الحار بتقليل خطر سكري الحمل لم تتضح بعد، إلا أن الباحثين يشيرون إلى أن بعض المركبات في الفلفل الحار، مثل الكابسيسين (المستخلص من مسحوق الفلفل الحار) والمركبات الفينولية (التي تعطي اللون للطعام النباتي)، قد تلعب دورًا في تحسين مستوى السكر في الدم.

وفقًا للفريق البحثي من جامعة بافالو، أظهرت الدراسات على البشر والحيوانات أن الكابسيسين والمركبات الفينولية يمكن أن تحسن التحكم في نسبة السكر في الدم عن طريق تقليل امتصاص الجلوكوز، وزيادة إفراز الأنسولين، أو تحسين حساسية الأنسولين.

هل شهية الحمل للأطعمة الحارة لها تفسير؟

تقول "هيلث لاين" إن الحمل قد يجعل المرأة تشتهي أطعمة غريبة وغير تقليدية، مثل المخللات أو الآيس كريم، أو حتى مزج أطعمة لا يتوقع أن تتماشى مع بعضها. ولكن التفسير الأكثر شيوعًا هو أن الهرمونات هي المسؤولة عن هذه التغيرات في الرغبات الغذائية.

ويطمئن الخبراء على أن تناول الأطعمة الحارة أثناء الحمل يعد آمناً تماماً ولا يؤذي الجنين، حيث لا توجد أدلة على أن الفلفل الحار يسرع من عملية المخاض كما يعتقد البعض.

ومع ذلك، قد يسبب تناول الأطعمة الحارة في الثلث الأخير من الحمل بعض المشكلات مثل الانتفاخ، الحموضة، وعسر الهضم، وقد يؤثر أيضًا على غثيان الصباح في المراحل المبكرة من الحمل.