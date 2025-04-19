استخدمه محمد ممدوح لخسارة 45 كيلو.. طريقة اتباع "ريجيم الماء"

كتبت- نورهان ربيع:

ظهر الفنان محمد ممدوح، المعروف بلقب "تايسون"، في الآونة الأخيرة بجسم أكثر رشاقة ووزن منخفض، ما لفت انتباه جمهوره وأثار إعجابهم. يعود ذلك إلى اتباعه حمية غذائية ساعدته في فقدان الكثير من الوزن، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة.

وفي لقاء سابق له ببرنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة dmc مع الفنانة إسعاد يونس، كشف محمد ممدوح أنه اتبع "ريجيم الماء" وتمكن من فقدان 45 كيلو جرامًا بفضل هذه الحمية، مشيرًا إلى أنه يعتبرها طريقة صحية وفعّالة.

طريقة اتباع ريجيم الماء

وفيما يلي نوضح طريقة اتباع "ريجيم الماء" وفوائده الصحية.

يعتمد هذا النوع من الحميات الغذائية على الامتناع عن تناول أي طعام أو شراب سوى الماء فقط، ويتم شرب من 2 إلى 3 لترات من الماء يوميًا على مدار اليوم، لكن لا يُنصح باتباع هذا النظام لفترات طويلة دون استشارة الطبيب.

فوائد ريجيم الماء

يساعد ريجيم الماء في تحسين مستويات ضغط الدم بشكل ملحوظ، وضبط مستويات الكوليسترول في الدم، وخفض معدلات السكر وتحسين مستوى الأنسولين، وزيادة التحكم في الجوع والوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري، أمراض القلب، والسرطان.

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