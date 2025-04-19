تظهر في القدمين.. أعراض تشير إلى خطر السكتة الدماغية

كتبت- آلاء نبيل:

يجهل العديد من الأشخاص أن هناك بعض العلامات التحذيرية التي تظهر على الأطراف السفلية وتشير إلى خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لذا يجب مراقبتها لسرعة التوجه إلى الطبيب.

وبحسب ما ذكره موقعي Northwestern Medicine وHealth، إليك أبرز الأعراض التحذيرية التي تظهر في القدمين وقد تشير إلى خطر الإصابة بالسكتة الدماغية:

الضعف المفاجئ أو الشلل:

ويشعر بعض الأشخاص بضعف مفاجئ في إحدى القدمين أو كلتيهما، ما يؤدي إلى صعوبة في المشي أو الوقوف، ويمكن أن يصل الأمر إلى عدم القدرة على تحريك القدم.

الشعور بالتنميل

يمكن أن يحدث تنميل أو خدر مفاجئ في إحدى القدمين أو كلتيهما، ما يؤثر على الإحساس بالأرض تحت القدمين، وذلك نتيجة لعدم وصول الدم الكافي.

صعوبة التوازن والمشي:

قد يعاني الشخص من فقدان التوازن المفاجئ أو صعوبة في المشي بشكل مستقيم، ويمكن أن يشعر بالدوار بشكل مفاجئ.

تدلي القدم

في بعض الحالات، قد يحدث ضعف في العضلات التي ترفع مقدمة القدم، ما يؤدي إلى تدلي القدم أثناء المشي وجرها على الأرض.

غالبًا ما تترافق هذه الأعراض مع علامات أخرى للسكتة الدماغية، مثل:

1- تدلي أو ضعف في جانب واحد من الوجه.

2- صعوبة مفاجئة في التحدث أو فهم الكلام.

3- مشاكل مفاجئة في الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما.

4- صداع شديد ومفاجئ بدون سبب معروف.

5- الشعور بالدوار أو فقدان التوازن المفاجئ.

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